Reenvían para enero audiencia contra exfiscal acusada de matar a su expareja

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Villa Altagracia, San Cristóbal.– El Tribunal de Atención Permanente de Villa Altagracia aplazó para el 12 de enero del próximo año la audiencia preliminar contra Anny Margarita Laureano Reyes, exfuncionaria del Ministerio Público, acusada de la muerte de su expareja, Santo Cecilio Ramírez Agustín.
La decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público y los abogados de la parte acusadora. Estos alegaron que aún no han recibido el acta de levantamiento del cadáver ni los resultados del peritaje que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó al teléfono celular de un testigo clave.
Notas relacionadas
Según lo expuesto ante el tribunal, ambas pruebas se solicitaron mediante acto de alguacil, pero todavía no se han incorporado al expediente.
Ramírez Agustín resultó hallado muerto en su residencia con más de 40 heridas de arma blanca. El caso continúa en los tribunales mientras las partes esperan la incorporación de los elementos probatorios pendientes.
Te puede interesar
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Presunto atentado contra Abinader reabre debate sobre amenazas presidenciales
- Aplazan medida de coerción contra joven acusado de amenazar a Abinader en SFM