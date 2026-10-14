Reenvían para enero audiencia contra exfiscal acusada de matar a su expareja

Villa Altagracia, San Cristóbal.– El Tribunal de Atención Permanente de Villa Altagracia aplazó para el 12 de enero del próximo año la audiencia preliminar contra Anny Margarita Laureano Reyes, exfuncionaria del Ministerio Público, acusada de la muerte de su expareja, Santo Cecilio Ramírez Agustín.

La decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público y los abogados de la parte acusadora. Estos alegaron que aún no han recibido el acta de levantamiento del cadáver ni los resultados del peritaje que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó al teléfono celular de un testigo clave.