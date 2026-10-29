Aplazan para el viernes audiencia contra «El Vico» por muerte de sargento

Santiago.- La audiencia para conocer la medida de coerción contra Steven Antonio Sandoval Bautista, alias El Vico, de 21 años, acusado de estar implicado en la muerte a tiros del sargento José Ramón Henríquez Mejía, se aplazó para el próximo viernes 30 de octubre.

A su llegada al proceso judicial, Lucía Mejía Ventura, madre del fallecido, y Melissa Quezada, prima de la víctima, expresaron su dolor por la pérdida de su familiar y pidieron que el caso no quede impune.

“Que se haga justicia por mi hijo, que dejó tres niños en la orfandad. Esos asesinos andaban atracando, matando y haciendo lo que les daba la gana. Mi hijo era muy bueno, un buen hijo y un buen padre”, manifestó Mejía Ventura.

En tanto, otro familiar pidió que se aplique todo el peso de la ley contra el acusado por su presunta vinculación con el hecho.