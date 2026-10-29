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Aplazan para el viernes audiencia contra «El Vico» por muerte de sargento

La audiencia para conocer la medida de coerción contra Steven Antonio Sandoval Bautista, alias «El Vico», acusado de su presunta vinculación con la muerte a tiros del sargento José Ramón Henríquez Mejía, fue aplazada para el viernes 30 de octubre. Familiares del agente pidieron justicia y reclamaron que el caso no quede impune. Por el mismo hecho, un adolescente de 17 años cumple tres meses de privación provisional de libertad.

Marianny Valdez
Información sobre el aplazamiento de la audiencia contra Steven Antonio Sandoval Bautista por la muerte de un sargento.
Steven Antonio Sandoval Bautista, alias «El Vico», está acusado de presunta vinculación con la muerte del sargento José Ramón Henríquez Mejía.
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Santiago.- La audiencia para conocer la medida de coerción contra Steven Antonio Sandoval Bautista, alias El Vico, de 21 años, acusado de estar implicado en la muerte a tiros del sargento José Ramón Henríquez Mejía, se aplazó para el próximo viernes 30 de octubre.

A su llegada al proceso judicial, Lucía Mejía Ventura, madre del fallecido, y Melissa Quezada, prima de la víctima, expresaron su dolor por la pérdida de su familiar y pidieron que el caso no quede impune.

“Que se haga justicia por mi hijo, que dejó tres niños en la orfandad. Esos asesinos andaban atracando, matando y haciendo lo que les daba la gana. Mi hijo era muy bueno, un buen hijo y un buen padre”, manifestó Mejía Ventura.

En tanto, otro familiar pidió que se aplique todo el peso de la ley contra el acusado por su presunta vinculación con el hecho.

Notas relacionadas

Por este mismo caso, una jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago impuso tres meses de privación provisional de libertad como medida de coerción contra un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones legales.

Al menor lo enviaron a un centro de privación de libertad para adolescentes en La Vega, mientras continúan las investigaciones sobre la muerte del sargento.

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ETIQUETAS:Homicidiomedida de coerciónComunidadesmuerte de sargento
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