San Juan recibe la antorcha de los IV Juegos Mundiales de Policía

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
San Juan.– La antorcha de los IV Juegos Mundiales de Policía de la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP) llegó a San Juan de la Maguana, como parte de su recorrido por las distintas direcciones regionales de la Policía Nacional, previo a la celebración de esta competencia internacional.
A su llegada, el símbolo deportivo lo recibió el director regional Oeste de la institución, general Juan Pablo Ferreira Veras. Este lo acogió de manos del raso atleta de boxeo, Arismendy Abad Luna, y posteriormente lo entregó el también raso y boxeador, Rudy Otaño, encargado de continuar con el recorrido.
Asimismo, estuvo presente el director de Deportes, Jacobo Mateo Moquete, en representación del director general de la institución, mayor general Ernesto Rodríguez García.
Notas relacionadas
Este relevo da seguimiento a la ruta nacional de la antorcha, iniciativa que busca fortalecer la integración y el compañerismo. También el espíritu deportivo entre los miembros policiales, al tiempo que promueve valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.
Los IV Juegos Mundiales de Policía de la USIP se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026. Contará con actividades en Santo Domingo, San Cristóbal y Punta Cana, y la participación confirmada de 31 países.
Te puede interesar
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
- Bandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía