San Juan recibe la antorcha de los IV Juegos Mundiales de Policía

San Juan.– La antorcha de los IV Juegos Mundiales de Policía de la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP) llegó a San Juan de la Maguana, como parte de su recorrido por las distintas direcciones regionales de la Policía Nacional, previo a la celebración de esta competencia internacional.

A su llegada, el símbolo deportivo lo recibió el director regional Oeste de la institución, general Juan Pablo Ferreira Veras. Este lo acogió de manos del raso atleta de boxeo, Arismendy Abad Luna, y posteriormente lo entregó el también raso y boxeador, Rudy Otaño, encargado de continuar con el recorrido.

Asimismo, estuvo presente el director de Deportes, Jacobo Mateo Moquete, en representación del director general de la institución, mayor general Ernesto Rodríguez García.

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