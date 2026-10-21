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Antigua Orden Dominicana protesta en Santiago por permanencia de haitianos 

La Antigua Orden Dominicana realizó una protesta en Santiago contra la presencia de ciudadanos haitianos en el país, en el contexto de un partido de la Copa del Caribe de la Concacaf. Su líder, Ángelo Vásquez, también cuestionó los resultados de 17 años de activismo y planteó sus dudas sobre la capacidad de los movimientos sociales para impulsar cambios sin apoyo partidario.

Marianny Valdez
Protesta de la Antigua Orden Dominicana en Santiago contra la presencia de ciudadanos haitianos en el país
Integrantes de la Antigua Orden Dominicana protestaron en Santiago en rechazo a la presencia de ciudadanos haitianos en el país.
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La Antigua Orden Dominicana realizó una protesta en Santiago en rechazo a la presencia de ciudadanos haitianos en el país, en el contexto de un partido de fútbol de la Copa del Caribe de la Concacaf en el que participaría un equipo de Haití.

La manifestación la encabezó Ángelo Vásquez, líder del movimiento. Este expresó su oposición a la celebración del encuentro deportivo y reiteró su postura sobre la presencia de ciudadanos haitianos en territorio dominicano.

Durante la protesta, Vásquez reconoció que el movimiento no ha logrado los cambios esperados tras años de activismo. Además, cuestionó la capacidad de las organizaciones sociales para impulsar transformaciones sin el respaldo de los partidos políticos.

“Las revoluciones las llaman los partidos. El pueblo sale cuando lo llama un partido, no un movimiento, y yo me equivoqué por 17 años”, manifestó.

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Asimismo, al referirse a la situación migratoria, expresó que, si dependiera de él, no habría ciudadanos haitianos en República Dominicana.

La movilización se enmarca en las posiciones nacionalistas que promueve la organización, que mantiene abierta una convocatoria digital para recolectar firmas con miras a constituirse legalmente como partido político.

La protesta se produjo en medio del debate sobre la migración haitiana y la participación de equipos extranjeros en competiciones deportivas celebradas en territorio dominicano.

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ETIQUETAS:ProtestaComunidadesAntigua Orden DominicanaÁngelo Vásquez
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