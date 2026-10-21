Antigua Orden Dominicana protesta en Santiago por permanencia de haitianos 

La Antigua Orden Dominicana realizó una protesta en Santiago en rechazo a la presencia de ciudadanos haitianos en el país, en el contexto de un partido de fútbol de la Copa del Caribe de la Concacaf en el que participaría un equipo de Haití.

La manifestación la encabezó Ángelo Vásquez, líder del movimiento. Este expresó su oposición a la celebración del encuentro deportivo y reiteró su postura sobre la presencia de ciudadanos haitianos en territorio dominicano.

Durante la protesta, Vásquez reconoció que el movimiento no ha logrado los cambios esperados tras años de activismo. Además, cuestionó la capacidad de las organizaciones sociales para impulsar transformaciones sin el respaldo de los partidos políticos.

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