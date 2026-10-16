Tras más de 20 años de reclamos, ampliarán acueducto en comunidades de Azua

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, dio el primer palazo para iniciar la segunda etapa de ampliación del acueducto múltiple Amiama Gómez-Las Yayas, en la provincia de Azua, una obra que busca garantizar el suministro de agua potable a ambas comunidades.

El inicio de los trabajos representa una esperanza para los residentes de Amiama Gómez. Estos aseguran que llevan más de 20 años enfrentando dificultades para acceder al agua potable. Indicaron que en ocasiones, deben sacrificar parte de sus ingresos para comprar el líquido.

“Más de 20 años, más, mucho más. Desde niña oigo peleando por agua. Dejamos de comer para comprar un tanque de agua y dos tanques de agua”, expresó Margarita Paredes, comunitaria de la zona.

En tanto, el dirigente político Erme Díaz Guerrero consideró que la construcción del acueducto responde a una demanda histórica de los residentes. Agradeció que el proyecto también beneficie al municipio de Las Yayas.

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“Desde que se fundó Amiama Gómez, estábamos esperando un sistema de agua potable por gravedad”, manifestó Díaz Guerrero, quien calificó la obra como una bendición para ambas comunidades.

El sacerdote Duvan López también valoró el inicio de los trabajos. Sostuvo que el proyecto contribuirá a aliviar las dificultades que enfrentan numerosas familias por la falta de un servicio esencial como el agua potable.