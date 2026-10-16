Tras más de 20 años de reclamos, ampliarán acueducto en comunidades de Azua

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El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, dio el primer palazo para iniciar la segunda etapa de ampliación del acueducto múltiple Amiama Gómez-Las Yayas, en la provincia de Azua, una obra que busca garantizar el suministro de agua potable a ambas comunidades.
El inicio de los trabajos representa una esperanza para los residentes de Amiama Gómez. Estos aseguran que llevan más de 20 años enfrentando dificultades para acceder al agua potable. Indicaron que en ocasiones, deben sacrificar parte de sus ingresos para comprar el líquido.
“Más de 20 años, más, mucho más. Desde niña oigo peleando por agua. Dejamos de comer para comprar un tanque de agua y dos tanques de agua”, expresó Margarita Paredes, comunitaria de la zona.
En tanto, el dirigente político Erme Díaz Guerrero consideró que la construcción del acueducto responde a una demanda histórica de los residentes. Agradeció que el proyecto también beneficie al municipio de Las Yayas.
“Desde que se fundó Amiama Gómez, estábamos esperando un sistema de agua potable por gravedad”, manifestó Díaz Guerrero, quien calificó la obra como una bendición para ambas comunidades.
El sacerdote Duvan López también valoró el inicio de los trabajos. Sostuvo que el proyecto contribuirá a aliviar las dificultades que enfrentan numerosas familias por la falta de un servicio esencial como el agua potable.
“Vienen a resolver muchas penurias de las comunidades”, afirmó el religioso, al destacar la importancia de que las instituciones gubernamentales atiendan las necesidades de la población.
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Detalles de la obra
Arnaud explicó que esta segunda etapa dará continuidad a los trabajos iniciados anteriormente, cuando se instalaron cerca de nueve kilómetros de tuberías.
La nueva fase contempla la construcción de una planta de tratamiento de filtración rápida, con capacidad para procesar 40 litros de agua por segundo, un depósito regulador, una obra de toma y una línea de aducción. Además, incluirá la instalación de aproximadamente 17 kilómetros de tuberías.
El funcionario señaló que el proyecto busca responder a una demanda que los residentes de Amiama Gómez y Las Yayas mantienen desde hace años. Aseguró que su ejecución cumple con el compromiso asumido por el presidente Luis Abinader.
Inversión en agua potable para Azua
El director de Inapa informó que el Gobierno ha destinado más de RD$2,000 millones a diferentes proyectos de agua potable en la provincia de Azua.
Entre las obras mencionó la ampliación del acueducto de Azua, la rehabilitación del sistema de Sabana Yegua, la primera etapa del acueducto de Padre Las Casas y el acueducto de Villarpando, cuya construcción se encuentra casi concluida.
Asimismo, adelantó que la institución prevé impulsar otros proyectos, entre ellos los sistemas Toro 1, Toro 2 y Toro 3, además de iniciar próximamente los trabajos correspondientes al acueducto de San Isidro.
Con esta ampliación, las autoridades buscan mejorar el acceso al agua potable en comunidades que durante años han reclamado una solución definitiva a los problemas de abastecimiento.
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