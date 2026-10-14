Ulises Rodríguez rechaza reclamo de terrenos en proyecto Nueva York Chiquito

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Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez rechazó el reclamo de propiedad presentado por la Sociedad Inmobiliaria Avenida Duarte, S.A. sobre terrenos donde se desarrolla el proyecto de embellecimiento y saneamiento de Nueva York Chiquito, en la avenida Circunvalación Sur, en el sector Nibaje, al sur de la ciudad.
La empresa reclama la propiedad de más de 130 mil metros cuadrados en esa zona, una controversia que ha derivado en una disputa legal y en la paralización parcial de los trabajos, según las informaciones disponibles sobre el caso.
Rodríguez afirmó que el Ayuntamiento de Santiago dispone de documentación. Según indicó, respalda la preservación de esos terrenos y su permanencia para beneficio de la ciudadanía.
Entre los documentos citados por el alcalde figura un decreto de 2007 que, de acuerdo con sus declaraciones, declaró de urgencia y de interés del Estado dominicano el área en cuestión.
«Ante las notificaciones y documentaciones enviadas y que circularon a través de los medios de unos supuestos propietarios, eso es completamente falso», expresó Rodríguez al referirse al reclamo presentado sobre los terrenos.
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El ejecutivo municipal sostuvo que las áreas deben preservarse conforme a las leyes y la Constitución dominicana. Asimismo, advirtió que el Ayuntamiento defenderá los terrenos frente a cualquier intento de apropiación que considere contrario a las disposiciones legales.
Rodríguez también aseguró que la Alcaldía continuará con las acciones dirigidas a reubicar a las familias que residen en Nueva York Chiquito. El objetivo es facilitarles el acceso a viviendas dignas.
Explicó que el proyecto contempla recuperar las áreas próximas al río Yaque del Norte y adecuarlas para el disfrute de la población.
La controversia sobre la titularidad de los terrenos se mantiene en el ámbito legal. Mientras el Ayuntamiento defiende la continuidad de las acciones de saneamiento y recuperación de esa zona de Santiago.
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