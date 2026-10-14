Ulises Rodríguez rechaza reclamo de terrenos en proyecto Nueva York Chiquito

Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez rechazó el reclamo de propiedad presentado por la Sociedad Inmobiliaria Avenida Duarte, S.A. sobre terrenos donde se desarrolla el proyecto de embellecimiento y saneamiento de Nueva York Chiquito, en la avenida Circunvalación Sur, en el sector Nibaje, al sur de la ciudad.

La empresa reclama la propiedad de más de 130 mil metros cuadrados en esa zona, una controversia que ha derivado en una disputa legal y en la paralización parcial de los trabajos, según las informaciones disponibles sobre el caso.

Rodríguez afirmó que el Ayuntamiento de Santiago dispone de documentación. Según indicó, respalda la preservación de esos terrenos y su permanencia para beneficio de la ciudadanía.

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Entre los documentos citados por el alcalde figura un decreto de 2007 que, de acuerdo con sus declaraciones, declaró de urgencia y de interés del Estado dominicano el área en cuestión.