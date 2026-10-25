Alcalde Ulises Rodríguez apoya a familias afectadas por incendio en La Cambronal

Santiago de los Caballeros, RD. – El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el incendio registrado en el sector La Cambronal, próximo a la avenida Circunvalación de esta ciudad, y aseguró que tanto el Ayuntamiento de Santiago como el Gobierno estarán acompañando a las personas perjudicadas por el siniestro.

Rodríguez se trasladó al lugar para dar seguimiento a la situación y conocer de primera mano las condiciones de las familias afectadas, a quienes transmitió un mensaje de solidaridad y esperanza ante las pérdidas ocasionadas por el fuego.

“Vamos a solidarizarnos contigo y con todas las personas afectadas. Todo va a estar bien. Esos materiales se consiguen. Nosotros vinimos aquí para darle seguimiento a lo que pasó”, manifestó el alcalde.

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El ejecutivo municipal informó que se comunicó con el presidente de la República, Luis Abinader, para ponerlo al tanto de lo ocurrido, y explicó que el mandatario se mantiene atento y pendiente de la situación. “Yo también quise venir personalmente. Se hizo todo lo posible, pero tú sabes cómo son los incendios”, expresó Rodríguez.

El alcalde reconoció el impacto emocional que representa para las familias la pérdida de sus viviendas y pertenencias. Reiteró que no están solas y que las autoridades estarán junto a ellas durante este proceso. “Sé que usted está bastante afectada, se le nota, pero usted no está sola. Usted no está sola. Vinimos a acompañarle y a darle nuestro apoyo”, sostuvo.