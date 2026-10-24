Alcalde de Santiago admite que drenaje pluvial supera presupuesto municipal

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El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, reconoció que solucionar los problemas del drenaje pluvial requiere inversiones que superan el presupuesto del Ayuntamiento. Por ello, aseguró que gestiona el apoyo del Gobierno para intervenir los puntos más críticos de la ciudad.
Entre las zonas más complejas, Rodríguez identificó la avenida 27 de Febrero, debajo del elevado próximo al supermercado Central. También la avenida Antonio Guzmán, en dirección a Bellavista.
El funcionario defendió las labores de limpieza y mantenimiento de cañadas, al asegurar que han contribuido a reducir las inundaciones masivas de viviendas que afectaban a distintos sectores.
“Tenemos un problema viejo en la ciudad de Santiago con el drenaje y esto hay que enfrentarlo. Yo lo tengo en mi agenda con el presidente”, expresó.
Rodríguez aclaró que las lluvias todavía provocan inundaciones en sectores vulnerables, aunque sostuvo que los casos de anegamientos masivos registrados anteriormente han disminuido.
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Asimismo, destacó las intervenciones realizadas en Villa Olga, El Embrujo, El Dorado y en la intersección de las avenidas Juan Pablo Duarte y Estrella Sadhalá.
También informó que el Plan Social de la Presidencia desarrolla un programa de reparación de viviendas y asistencia a las familias afectadas por las lluvias.
En otro orden, el alcalde valoró la captura de alias “Macho”, señalado por su presunta vinculación con la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, y reclamó que se haga justicia.
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