Ala Jaza sorprende a las “hermanas de cristal” con una minivan

Santiago. – El merenguero Ala Jaza sorprendió a Angelina y Érika Rojas con una minivan. El regalo busca facilitar sus traslados y hacer más cómodas sus actividades diarias.

La entrega tuvo lugar en la vivienda de las hermanas, en la urbanización Luna, comunidad de Las Chivas, municipio Licey al Medio, Santiago. Además, la sorpresa coincidió con el cumpleaños número 30 de Angelina, quien recibió el vehículo entre lágrimas de emoción.

Las hermanas, de 30 y 34 años, son conocidas como las “hermanas de cristal”. Ambas viven con osteogénesis imperfecta, una condición genética que hace que sus huesos sean más frágiles. Por esta razón, sus desplazamientos requieren cuidados especiales.

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El regalo fue una minivan Dodge negra. Asimismo, la entrega estuvo acompañada de mariachis, familiares y vecinos que se unieron a la celebración.