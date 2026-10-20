Ala Jaza sorprende a las “hermanas de cristal” con una minivan

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Santiago. – El merenguero Ala Jaza sorprendió a Angelina y Érika Rojas con una minivan. El regalo busca facilitar sus traslados y hacer más cómodas sus actividades diarias.
La entrega tuvo lugar en la vivienda de las hermanas, en la urbanización Luna, comunidad de Las Chivas, municipio Licey al Medio, Santiago. Además, la sorpresa coincidió con el cumpleaños número 30 de Angelina, quien recibió el vehículo entre lágrimas de emoción.
Las hermanas, de 30 y 34 años, son conocidas como las “hermanas de cristal”. Ambas viven con osteogénesis imperfecta, una condición genética que hace que sus huesos sean más frágiles. Por esta razón, sus desplazamientos requieren cuidados especiales.
El regalo fue una minivan Dodge negra. Asimismo, la entrega estuvo acompañada de mariachis, familiares y vecinos que se unieron a la celebración.
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Un regalo para facilitar sus traslados
Érika agradeció el gesto del artista y explicó que tener un vehículo propio representa una gran ayuda para ambas. Según contó, conseguir transporte ha sido una de las dificultades que enfrentan en su día a día.
Ala Jaza explicó que decidió ayudarlas luego de conocer su situación. “Me nació del corazón”, expresó el merenguero al hablar sobre su decisión.
La minivan les permitirá contar con una opción de transporte más cómoda para sus desplazamientos. Para las hermanas Rojas, el regalo representa un alivio ante los obstáculos que enfrentan a diario.
La sorpresa convirtió el cumpleaños de Angelina en una celebración especial. Entre música y muestras de cariño, ambas recibieron una ayuda que esperan aprovechar en sus actividades cotidianas.
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