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Santiago. – El Aeropuerto Internacional del Cibao realizó este jueves un simulacro general de accidente de aeronave con el objetivo de evaluar su capacidad de respuesta ante una emergencia aérea, así como la efectividad de los procedimientos contemplados en el Plan de Emergencia.

La actividad se llevó a cabo en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Aeronáutica Civil, el Reglamento Aeronáutico Dominicano (RAD) y las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establecen la realización periódica de este tipo de ejercicios para garantizar los más altos estándares de seguridad operacional.

El ejercicio permitió evaluar la efectividad del Plan de Emergencia de la terminal y dar cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales de aviación.

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La actividad se llevó a cabo en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Aeronáutica Civil, el Reglamento Aeronáutico Dominicano (RAD)

Escenario y respuesta de emergencia

Como parte del escenario desarrollado, se simuló una aeronave en fase de aterrizaje que sufrió daños considerables en el tren de aterrizaje y el fuselaje, provocando además un de incendio en el motor número dos, ubicado en el lado derecho de la aeronave.

La situación contempló una ocupación de 26 personas a bordo, incluyendo 23 pasajeros y tres tripulantes, así como 4,300 libras de combustible y ausencia de mercancías peligrosas.

La emergencia simulada dio lugar a la activación del Plan de Emergencia del Aeropuerto y a la intervención coordinada del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), junto a las instituciones y organismos de apoyo que integran el sistema de respuesta aeroportuaria.

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Durante el ejercicio en el que participaron más de 200 personas, fueron evaluados los tiempos de respuesta, los procedimientos de rescate y evacuación, las comunicaciones entre las entidades participantes y la capacidad de actuación bajo las condiciones meteorológicas existentes en el campo al momento de la práctica.

La jornada contó con la participación de organismos de seguridad, socorro y asistencia vinculados al sector aeroportuario, entre ellos:

Organismos de seguridad.

Equipos de socorro.

Personal de asistencia aeroportuaria.

Balance y compromiso con la seguridad

Con este ejercicio, el Aeropuerto Internacional del Cibao reafirma su compromiso con la seguridad operacional, la preparación continua de su personal y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, elementos esenciales para garantizar la protección de pasajeros, tripulaciones, colaboradores y usuarios de la terminal aérea.

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Al concluir la actividad, directivos de la terminal cibaeña ofrecieron un encuentro a los participantes y representantes de las instituciones colaboradoras, espacio que permitió evaluar los resultados del ejercicio, intercambiar experiencias y agradecer el apoyo brindado para el éxito de la jornada.