Advierten sobre posibles daños a acuíferos por proyecto minero en San Juan

En el marco de las movilizaciones contra las pretensiones de explotación minera en la provincia San Juan, el Comité Suroeste Unido por el Agua y la Vida realizó este fin de semana un diálogo político territorial para analizar los posibles efectos de la minería en la región del Valle.

Durante el encuentro se destacó la importancia de preservar las principales fuentes acuíferas de la zona. Esto, por su papel en la producción agrícola, el abastecimiento de agua y la sostenibilidad de las comunidades.

Los participantes plantearon la necesidad de impulsar una evaluación ambiental estratégica y un conocimiento integral del territorio. También señalaron la importancia de establecer prioridades para las políticas de inversión pública y las decisiones regionales.

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Asimismo, representantes de la organización manifestaron su preocupación por las pretensiones de la empresa minera Golkés de trasladar sus operaciones a la comunidad de Río Arriba del Norte.