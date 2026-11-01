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Advierten sobre posibles daños a acuíferos por proyecto minero en San Juan

Organizaciones sociales y comunitarias participaron en un diálogo territorial en la UASD de San Juan. Durante el encuentro analizaron los posibles efectos de la explotación minera en la región del Valle y plantearon la necesidad de proteger las fuentes acuíferas.

Marianny Valdez
Diálogo territorial sobre los posibles efectos de la minería en la provincia San Juan.
Representantes de organizaciones sociales participaron en un diálogo sobre minería y protección ambiental en San Juan.
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En el marco de las movilizaciones contra las pretensiones de explotación minera en la provincia San Juan, el Comité Suroeste Unido por el Agua y la Vida realizó este fin de semana un diálogo político territorial para analizar los posibles efectos de la minería en la región del Valle.

Durante el encuentro se destacó la importancia de preservar las principales fuentes acuíferas de la zona. Esto, por su papel en la producción agrícola, el abastecimiento de agua y la sostenibilidad de las comunidades.

Los participantes plantearon la necesidad de impulsar una evaluación ambiental estratégica y un conocimiento integral del territorio. También señalaron la importancia de establecer prioridades para las políticas de inversión pública y las decisiones regionales.

Asimismo, representantes de la organización manifestaron su preocupación por las pretensiones de la empresa minera Golkés de trasladar sus operaciones a la comunidad de Río Arriba del Norte.

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Advirtieron que una eventual explotación en esa localidad podría afectar los acuíferos de la zona y reiteraron su rechazo a esa posibilidad.

La actividad se desarrolló en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Juan, con la participación de representantes de organizaciones sociales y comunitarias.

Durante el diálogo también se abordó la necesidad de fortalecer el ordenamiento territorial. También la articulación de las comunidades en la defensa de los recursos naturales.

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ETIQUETAS:UASDexplotación mineraComunidadesfuentes acuíferas
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