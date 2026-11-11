¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.



Villa Altagracia.– Una pareja de adultos mayores que vive en condiciones de extrema pobreza solicitó ayuda al Gobierno y a personas solidarias para conseguir una vivienda digna y asistencia alimentaria, debido a las dificultades económicas y de salud que enfrenta.

Se trata de Rafael Gómez, conocido como «Fina», de 78 años, y su esposa, Dinora Mejía, de 79, quienes residen en el barrio La Isabela, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Ambos viven en una humilde vivienda prestada, rodeada de vegetación y que no reúne las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para garantizarles una vida digna.

Publicidad

Adulto mayor afectado por las condiciones de vida que enfrenta en Villa Altagracia.

Problemas de salud y falta de recursos

La situación se torna más difícil debido al estado de salud de ambos. Gómez presenta complicaciones médicas, mientras que su esposa padece trastornos mentales que afectan su capacidad para desenvolverse y atender las necesidades del hogar.

El envejeciente explicó que debe encargarse de su propio aseo y de las necesidades cotidianas, una tarea que se le dificulta por su edad y condición física. A esto se suma la falta de recursos económicos, que les impide garantizar su alimentación diaria.

La pareja manifestó que necesita una vivienda propia, debido a que actualmente ocupa un inmueble prestado y no cuenta con las condiciones necesarias para vivir dignamente.

Publicidad

Piden alimentos y apoyo de programas sociales

Asimismo, solicitó asistencia alimentaria y apoyo de los programas sociales del Gobierno, por cualquier vía que permita hacerles llegar la ayuda, ya que no tienen hijos ni familiares cercanos que puedan hacerse cargo de ellos.

Ante esta situación, ambos esperan que las autoridades y personas de buen corazón atiendan su llamado y les brinden la asistencia que necesitan para enfrentar las dificultades que atraviesan en esta etapa de sus vidas.

«Necesitamos una casita donde podamos vivir tranquilos y que también nos ayuden con los alimentos, porque estamos pasando muchas necesidades», es el llamado que hace la pareja a las autoridades y personas de buen corazón.

Por Alejandro Fidel Francisco.