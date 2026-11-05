ADP en Cabral pide destitución del director del Distrito Educativo 01-04

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Cabral, realizó una marcha por las principales calles del municipio. Los docentes exigieron la destitución del director del Distrito Educativo 01-04 y el cumplimiento de sus reivindicaciones.

La jornada estuvo encabezada por Daurin Féliz, presidente de la ADP en Cabral. El dirigente expresó su preocupación por la situación que, según denunció, afecta a esa dependencia educativa.

Féliz afirmó que las actividades del distrito se han convertido en una especie de comando de campaña política. Señaló al director y al subdirector por esta situación. Ambos aspiran a las alcaldías de Polo y Las Salinas, respectivamente.

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Ante estas denuncias, la ADP pidió la intervención del ministro de Educación. También solicitó que atienda las demandas del profesorado.

El gremio reclamó que las autoridades garanticen el buen funcionamiento del Distrito Educativo 01-04. Además, pidió que la institución se concentre en las necesidades educativas de Cabral.