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Santiago, RD.-Una adolescente de 14 años falleció al inhalar gas, mientras dormía en su residencia y su madre y un hermanito de cuatro años de edad, permanecen ingresados en centros de salud de Santiago.

La menor fallecida fue identificada como Kenderly Martínez Grullón, en un hecho registrado en una vivienda de la comunidad de Los Cocos en el municipio de Puñal.

La madre Brenda Grullón, de aproximadamente 34 años de edad, permanece ingresada en el Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA), en la autopista Duarte.

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También se vio afectado un niño de cuatro años quien recibe atención médica.

De acuerdo con los informes, la menor perdió la vida tras inhalar gas mientras se encontraba durmiendo en compañía de su madre y su hermanito de 4 años.

Tras el incidente, la madre y el niño fueron auxiliados y trasladados de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica.

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La comunidad de Los Cocos permanece sumida en el dolor ante lo sucedido, y los vecinos han manifestado muestras de solidaridad y apoyo hacia la familia afectada.

En tanto, las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la fuga de gas que desencadenó esta tragedia.

Por Miguel Ponce