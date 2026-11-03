Aplazan coerción contra hombre acusado de agredir sexualmente a cuatro menores

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Aplzan para el próximo miércoles 4 de noviembre la audiencia de medida de coerción contra Luis Manuel Ortiz Fermín, alias «Víctor», de 37 años, acusado de agresión sexual contra cuatro menores de 7, 12, 13 y 15 años. El imputado resultó detenido en el sector Camboya, en Santiago.
La abogada Melissa Nicasio, representante legal de las víctimas, explicó que el acusado era una persona cercana a la familia. Según la denuncia, habría aprovechado la confianza que tenía con sus integrantes para cometer los presuntos abusos contra las menores, quienes pertenecen a su entorno familiar.
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Nicasio indicó que los familiares esperan que el juez de Atención Permanente acoja la solicitud del Ministerio Público e imponga prisión preventiva al imputado, debido a la gravedad de los hechos denunciados.
La audiencia se reprogramó para el miércoles 4 de noviembre, cuando el tribunal conocerá la solicitud de medida de coerción.
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