Aplazan coerción contra hombre acusado de agredir sexualmente a cuatro menores

Aplzan para el próximo miércoles 4 de noviembre la audiencia de medida de coerción contra Luis Manuel Ortiz Fermín, alias «Víctor», de 37 años, acusado de agresión sexual contra cuatro menores de 7, 12, 13 y 15 años. El imputado resultó detenido en el sector Camboya, en Santiago.

La abogada Melissa Nicasio, representante legal de las víctimas, explicó que el acusado era una persona cercana a la familia. Según la denuncia, habría aprovechado la confianza que tenía con sus integrantes para cometer los presuntos abusos contra las menores, quienes pertenecen a su entorno familiar.