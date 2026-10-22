ACIS reclama un plan urgente para proteger a los productores de arroz

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) advirtió que la apertura de las importaciones de arroz podría afectar a miles de productores y familias que dependen de ese cultivo en República Dominicana.

El presidente de la entidad, Marcos Santana, afirmó que el país debe cumplir sus compromisos comerciales. Sin embargo, pidió al Gobierno implementar medidas que permitan a los productores nacionales competir en condiciones más equitativas.

Santana explicó que la ACIS, junto a otras 64 asociaciones aliadas, respalda las acciones anunciadas por las autoridades, aunque considera que resultan insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sector arrocero.

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Entre las propuestas figuran financiamiento con tasas de interés viables, facilidades para renegociar deudas, mejoras en los sistemas de riego, mecanización agrícola, asistencia técnica y apoyo para comercializar la cosecha nacional.

Por su parte, Angelo Rodríguez, representante del sector arrocero en la ACIS, indicó que unas 330 mil familias dependen de esta actividad. Además, señaló que el país produce alrededor de 14 millones de quintales de arroz al año.

Rodríguez sostuvo que los agricultores dominicanos enfrentan elevados costos de energía y financiamiento, mientras compiten con importaciones procedentes de países que, según explicó, ofrecen subsidios y cuentan con mayores niveles de mecanización.