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Accidente durante persecución deja haitianos heridos en Montecristi

Varios ciudadanos haitianos resultaron heridos tras un accidente ocurrido durante una persecución policial en Castañuelas, provincia Montecristi. La yipeta en la que viajaban chocó contra un poste del tendido eléctrico. El accidente ocurrió en la carretera principal del municipio. El choque también interrumpió el servicio eléctrico en la zona debido a los daños causados al […]

Ruth Salcedo
Yipeta involucrada en accidente durante una persecución policial en Castañuelas, Montecristi.
El choque contra un poste eléctrico interrumpió el servicio de energía en la zona.
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Varios ciudadanos haitianos resultaron heridos tras un accidente ocurrido durante una persecución policial en Castañuelas, provincia Montecristi. La yipeta en la que viajaban chocó contra un poste del tendido eléctrico.

El accidente ocurrió en la carretera principal del municipio. El choque también interrumpió el servicio eléctrico en la zona debido a los daños causados al poste.

Notas relacionadas

Equipos de emergencia

Según las informaciones preliminares, los ciudadanos haitianos viajaban en una yipeta Honda CR-V azul. Agentes policiales daban seguimiento al vehículo cuando el conductor chocó contra la estructura eléctrica.

Tras el accidente, miembros del Cuerpo de Bomberos y personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 acudieron al lugar. También llegaron los agentes policiales que participaban en la persecución para brindar asistencia a los afectados.

Por Arsenio Cruz.

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ETIQUETAS:Accidente de tránsitoMontecristiHaitianos indocumentadosCastañuelaspersecución policial
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