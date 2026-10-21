Accidente durante persecución deja haitianos heridos en Montecristi

Varios ciudadanos haitianos resultaron heridos tras un accidente ocurrido durante una persecución policial en Castañuelas, provincia Montecristi. La yipeta en la que viajaban chocó contra un poste del tendido eléctrico.

El accidente ocurrió en la carretera principal del municipio. El choque también interrumpió el servicio eléctrico en la zona debido a los daños causados al poste.