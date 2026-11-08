Bonao, RD. – El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el remozado Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en Bonao, que albergará 33 instituciones públicas para concentrar los servicios del Estado y facilitar los trámites a los ciudadanos.

Durante el acto, el mandatario destacó que el Gobierno ha iniciado la construcción, reconstrucción y remodelación de más de 30 edificios de oficinas gubernamentales en distintas provincias, con el propósito de reunir varias instituciones en un mismo espacio, reducir costos y ahorrar tiempo a la población.

Asimismo, adelantó que continuarán las inauguraciones de estas instalaciones, entre ellas la correspondiente a La Vega.

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Anuncia obras para Monseñor Nouel

En materia de salud, Abinader anunció una inversión de RD$509 millones para fortalecer los servicios hospitalarios de la provincia. De ese monto, RD$210 millones serán destinados a ampliar el Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, con nuevas habitaciones y unidades de cuidados intensivos,

mientras que otros RD$299 millones, más recursos para equipamiento, permitirán transformar el antiguo Hospital José Columna, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), en un centro materno infantil. El gobernante indicó que las adjudicaciones correspondientes se realizarían durante el mes de su anuncio.

El presidente también recordó los trabajos de reconstrucción y remozamiento ejecutados en los hospitales de Maimón y Piedra Blanca, como parte de las acciones para fortalecer la red pública de salud de Monseñor Nouel.

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Intervendrán accesos viales y obras de drenaje

En materia vial, anunció la intervención de la entrada de Bonao desde la autopista Duarte. Explicó que se desarrolla un proceso de expropiación de aproximadamente 14 viviendas y dos establecimientos comerciales para mejorar el acceso a la ciudad y reducir los accidentes de tránsito.

Abinader indicó que conversó con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para dar seguimiento a estos trabajos, vinculados a RD Vial y a la reconstrucción de la autopista Duarte.

También informó que la reconstrucción de la avenida de las Hortensias y las obras de drenaje en esa zona entrarán en proceso de licitación, como parte de las intervenciones previstas para mejorar la infraestructura de la ciudad.

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El mandatario anunció, además, la habilitación de una Unidad de Intervención Territorial vinculada al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), que ofrecerá atención especializada a niños con condiciones especiales y apoyo a sus familias.

Explicó que esta instalación estaría lista en aproximadamente un mes o mes y medio, por lo que solicitó a los funcionarios dar seguimiento a los trabajos para garantizar su funcionamiento antes de finalizar el año.

El jefe de Estado aseguró que, pese a las dificultades económicas provocadas por la situación internacional y los recursos destinados al subsidio de los combustibles, el Gobierno continuará atendiendo las necesidades de Monseñor Nouel y las demás provincias.

Finalmente, felicitó a los responsables de la obra e instó a la población a cuidar las instalaciones, al destacar que pertenecen al pueblo dominicano.

Edificio albergará 33 instituciones públicas

El director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, informó que las 33 instituciones públicas que funcionarán en el edificio comenzarán a habilitar sus servicios a partir del martes..

Explicó que la edificación fue rehabilitada durante un año y nueve meses, con el respaldo del presidente Luis Abinader, para concentrar las oficinas del Estado en un solo lugar, facilitar los trámites ciudadanos y reducir los gastos de alquiler.

Burgos Gómez detalló que el Gobierno desarrolla un programa nacional de recuperación de edificios públicos. La primera etapa comprende 11 edificaciones, mientras que una segunda incluye 24 inmuebles en 14 provincias, entre ellos 12 gobernaciones.

Asimismo, reveló que un censo permitió identificar 44 mil propiedades estatales y que el Estado destina aproximadamente RD$12,000 millones anuales al alquiler de oficinas. Indicó que el programa busca aprovechar el patrimonio público y disminuir esos gastos.

Inversión superior a RD$240 millones

La recuperación y adecuación del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte representó una inversión de RD$240,754,109.14..

La infraestructura fue acondicionada con espacios funcionales para atender la demanda de los servicios más solicitados por la ciudadanía, organizar la circulación de los usuarios y ofrecer mejores condiciones tanto a los servidores públicos como a quienes acuden a realizar sus trámites.

La iniciativa forma parte del programa impulsado por la Dirección General de Bienes Nacionales para recuperar edificaciones estatales, reducir la dispersión de las instituciones y aprovechar las propiedades del Estado.

Instituciones que ofrecerán servicios en el edificio

Entre las instituciones que estarán alojadas en el edificio figuran la Representación Local de Trabajo (RLT), la Oficina Territorial de Empleo (OTE), Supérate, el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Dirección General de Pasaportes, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Protecom, Promese/CAL y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

También funcionarán oficinas del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Ministerio de la Mujer, la Dirección General de Bienes Nacionales y servicios vinculados al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).

Autoridades presentes

En la actividad estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; la gobernadora provincial, Adela Tejeda; el senador Héctor Acosta; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón; el director del Senasa, Edward Guzmán; el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba; la directora del Inaipi, Xiomara Guante; la directora de Supérate, Mayra Jiménez; y el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar.

Además, asistieron legisladores, autoridades municipales, funcionarios y representantes de la sociedad civil.