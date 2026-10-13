Entregan 40 autobuses para facilitar transporte de universitarios del Cibao

Santiago de los Caballeros.– Un total de 40 autobuses fueron entregados para facilitar el transporte de estudiantes universitarios de la región Norte, durante un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Las unidades buscan facilitar el traslado de los jóvenes desde sus comunidades hasta los centros de educación superior, así como reducir las dificultades de transporte que pueden afectar la continuidad de sus estudios.

Durante la actividad, Peña destacó que el programa contribuye a mejorar la seguridad y puntualidad de los estudiantes. También brindar mayor tranquilidad a sus familias.

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De su lado, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, anunció que ya inició el proceso de compra de otros 60 autobuses. El objetivo es ampliar la cobertura del servicio.

Valdez explicó que la institución contempla asumir los costos del seguro de las unidades y el pago de los conductores. Asimismo, exhortó a los estudiantes de La Canela y Sabana Iglesia a cuidar los vehículos y utilizarlos exclusivamente para el transporte universitario.