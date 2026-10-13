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Dictan 30 años de cárcel contra responsable de matar a tres personas en Moca

Randy Corsino Rojas fue condenado a 30 años de prisión por la muerte a tiros de tres personas durante un tiroteo ocurrido en Moca en 2023.

Marianny Valdez
Información sobre la sentencia de 30 años de prisión contra Randy Corsino Rojas por la muerte a tiros de tres personas en el sector La Española, Moca.
Randy Corsino Rojas fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de tres personas en el sector La Española, en Moca.
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Moca, Espaillat.– Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Espaillat condenaron a 30 años de prisión a Randy Corsino Rojas, residente en Santiago, tras declararlo culpable de la muerte a tiros de tres personas en el municipio de Moca.

Las víctimas, identificadas como Juan Manuel Vásquez, Jonathan Rafael Santiago Sánchez y Erinson de Jesús Santiago Núñez, fallecieron durante un tiroteo ocurrido en mayo de 2023, en el sector La Española.

De acuerdo con la información suministrada, en la zona donde ocurrió el hecho presuntamente operaba un punto de venta de drogas.

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La sentencia establece que Corsino Rojas deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, ubicado en Puerto Plata.

El fallo establece la responsabilidad penal del condenado por el triple homicidio.

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