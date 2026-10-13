Dictan 30 años de cárcel contra responsable de matar a tres personas en Moca

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Moca, Espaillat.– Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Espaillat condenaron a 30 años de prisión a Randy Corsino Rojas, residente en Santiago, tras declararlo culpable de la muerte a tiros de tres personas en el municipio de Moca.
Las víctimas, identificadas como Juan Manuel Vásquez, Jonathan Rafael Santiago Sánchez y Erinson de Jesús Santiago Núñez, fallecieron durante un tiroteo ocurrido en mayo de 2023, en el sector La Española.
De acuerdo con la información suministrada, en la zona donde ocurrió el hecho presuntamente operaba un punto de venta de drogas.
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La sentencia establece que Corsino Rojas deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, ubicado en Puerto Plata.
El fallo establece la responsabilidad penal del condenado por el triple homicidio.
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