Refuerzan seguridad en Dajabón ante llegada de comerciantes haitianos

Santo Domingo, RD.- Bajo estrictas medidas de seguridad del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), miles de comerciantes haitianos cruzaron este viernes el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez para acudir al mercado fronterizo de Dajabón, que se desarrolla con normalidad este día.

Las medidas de seguridad en el paso binacional se incrementaron de manera significativa debido a la situación de violencia y al aumento de los enfrentamientos entre bandas haitianas y las fuerzas de supresión de pandillas en territorio haitiano, tras el secuestro de varios soldados Salvadoreños.