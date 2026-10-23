Refuerzan seguridad en Dajabón ante llegada de comerciantes haitianos

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Santo Domingo, RD.- Bajo estrictas medidas de seguridad del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), miles de comerciantes haitianos cruzaron este viernes el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez para acudir al mercado fronterizo de Dajabón, que se desarrolla con normalidad este día.
Las medidas de seguridad en el paso binacional se incrementaron de manera significativa debido a la situación de violencia y al aumento de los enfrentamientos entre bandas haitianas y las fuerzas de supresión de pandillas en territorio haitiano, tras el secuestro de varios soldados Salvadoreños.
Las autoridades redoblaron la vigilancia en ese punto fronterizo para garantizar la seguridad de los comerciantes y evitar que personas sospechosas ingresen a la República Dominicana en medio de la crisis que vive esa nación.
Durante la mañana se observó un aumento del personal militar, que detuvo a un número significativo de extranjeros haitianos sospechosos. Estos están sometidos a verificación con el propósito de evitar que pandilleros y delincuentes de ese país ingresen al territorio dominicano.
Por Gabriela Mora
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