Magín Díaz plantea reforma fiscal ante brecha entre ingresos y gastos del Estado

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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró necesario que el país abra la discusión sobre una reforma fiscal, ante la diferencia entre los ingresos que recibe el Estado y los recursos que necesita para cumplir sus compromisos presupuestarios.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el funcionario explicó que cerca del 85 % del presupuesto nacional ya está comprometido con partidas como educación, salud y el pago de intereses de la deuda. Esta situación reduce los fondos disponibles para atender otras necesidades del país.
Díaz indicó que las recaudaciones del Gobierno representan entre el 15.5 % y el 16 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto público supera el 19 %. Esta diferencia refleja la distancia entre los recursos que ingresan al Estado y sus obligaciones.
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Medidas fiscales y alivio para las empresas
Al referirse al plan anticrisis aprobado por el Congreso Nacional, el ministro destacó que contempla la eliminación de tres impuestos. También incluye la eliminación del anticipo para más del 85 % de las empresas a partir de enero.
La medida forma parte de las acciones económicas que impulsa el Gobierno en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.
Tecnología para combatir la evasión fiscal
Díaz también resaltó el uso de herramientas tecnológicas, la facturación electrónica y los controles tributarios como mecanismos para reducir la evasión fiscal.
El funcionario señaló que mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias requiere un trabajo continuo. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y las herramientas que permiten al Estado mejorar la recaudación.
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