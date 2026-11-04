Magín Díaz plantea reforma fiscal ante brecha entre ingresos y gastos del Estado

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró necesario que el país abra la discusión sobre una reforma fiscal, ante la diferencia entre los ingresos que recibe el Estado y los recursos que necesita para cumplir sus compromisos presupuestarios.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el funcionario explicó que cerca del 85 % del presupuesto nacional ya está comprometido con partidas como educación, salud y el pago de intereses de la deuda. Esta situación reduce los fondos disponibles para atender otras necesidades del país.

Díaz indicó que las recaudaciones del Gobierno representan entre el 15.5 % y el 16 % del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto público supera el 19 %. Esta diferencia refleja la distancia entre los recursos que ingresan al Estado y sus obligaciones.