Reconocen a Iván Gatón tras conferencia en Granada

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El académico dominicano y experto en geopolítica Iván Ernesto Gatón recibió dos distinciones en Granada, España, al ser incorporado al Comité Científico de la Fundación Croce Reale y designado Embajador Transatlántico del Premio «Isabel I de Castilla», durante una ceremonia celebrada después de su conferencia sobre el papel de la reina española en el nacimiento del mundo moderno.

Los reconocimientos fueron otorgados bajo los auspicios de la Accademia di San Pietro, desde su sede en Granada, donde Gatón impartió la conferencia «Isabel la Católica, precursora de la modernidad», ante un auditorio que, según los organizadores, llenó el Colegio Mayor Cisneros. La actividad contó con la colaboración de la Orden Franciscana y estuvo dedicada al análisis del legado histórico de la monarca castellana.

Durante su exposición, el especialista dominicano defendió la trascendencia de Isabel I de Castilla en las transformaciones políticas y culturales que marcaron el tránsito hacia la Edad Moderna, particularmente por su respaldo a la expedición de Cristóbal Colón en 1492, acontecimiento que abrió una etapa de contactos permanentes entre Europa y América.

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Iván Gatón ingresa al Comité Científico de Croce Reale

Una vez concluida la conferencia, se celebró la ceremonia de entrega de distinciones por instrucciones de Fabricio Nucera Giampaolo, presidente de la Fundación Croce Reale.

El vicepresidente primero y director ejecutivo de la institución, Sergio A. Fernández Moreno, entregó a Gatón el título que acredita su incorporación al Comité Científico, en reconocimiento a su trayectoria académica y diplomática, así como a sus contribuciones al pensamiento, las relaciones internacionales y la educación.

La designación representa una nueva vinculación institucional del académico dominicano con una organización dedicada a la promoción del patrimonio histórico y cultural, especialmente en el ámbito de las relaciones entre Europa y América.

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La Fundación Croce Reale mantiene vínculos con la Accademia di San Pietro a través de iniciativas orientadas a la difusión de la historia y de los valores culturales compartidos entre ambas regiones.

Designado Embajador Transatlántico del Premio Isabel I

En la misma ceremonia, Gatón fue nombrado Embajador Transatlántico del Premio «Isabel I de Castilla», reconocimiento que la Fundación Croce Reale presenta como su máxima distinción institucional.

Según la información de los organizadores, este galardón ha reconocido anteriormente a distintas personalidades y entidades, entre ellas la ciudad española de Santa Fe, distinguida en su quinta edición.

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Con su nombramiento, el académico dominicano asume funciones de representación del premio a ambos lados del océano Atlántico, con el propósito de contribuir a la difusión del legado histórico de Isabel la Católica y fortalecer los vínculos culturales entre Europa y América.

La designación adquiere especial significado por el contexto de la conferencia celebrada en Granada, ciudad donde reposan los restos mortales de Isabel I de Castilla y que desempeñó un papel central en los acontecimientos políticos de 1492.

Isabel la Católica y su papel en el nacimiento de la modernidad

Durante su disertación, titulada «Isabel la Católica, precursora de la modernidad», Gatón presentó a la soberana española como una figura determinante en la transformación del mundo occidental a finales del siglo XV.

El conferenciante destacó su visión política, su papel en el fortalecimiento del poder monárquico y su respaldo a las artes y las letras, elementos que, según su interpretación, contribuyeron a crear las condiciones para el surgimiento de nuevas estructuras políticas y culturales.

Asimismo, subrayó la importancia del apoyo de Isabel la Católica al viaje de Cristóbal Colón, que dio paso a un proceso de expansión transatlántica y al establecimiento de relaciones permanentes entre Europa y América.

Desde la perspectiva expuesta por Gatón, las decisiones adoptadas durante el reinado de Isabel I anticiparon transformaciones que posteriormente formarían parte de la configuración del mundo contemporáneo.

La interpretación del académico se inscribe en un debate historiográfico más amplio sobre las consecuencias de 1492, un período que también estuvo marcado por la conquista y colonización de América y sus profundas repercusiones sobre las poblaciones indígenas.

Fundación Croce Reale destaca vínculos entre Europa y América

La Fundación Croce Reale destacó que las distinciones entregadas al académico dominicano forman parte de su compromiso con la investigación y difusión del legado histórico de Isabel la Católica.

La institución, vinculada al movimiento internacional de cultura Croce Reale y a la Accademia di San Pietro, promueve actividades orientadas al estudio de las tradiciones históricas y culturales europeas y americanas.

Con la incorporación de Gatón a su Comité Científico y su nombramiento como Embajador Transatlántico del Premio «Isabel I de Castilla», la organización busca ampliar la proyección internacional de sus iniciativas y fomentar nuevas relaciones académicas entre ambas orillas del Atlántico.

El encuentro celebrado en Granada concluyó con un llamado de la fundación a instituciones y académicos a participar en proyectos dedicados al estudio, la preservación y la divulgación del patrimonio histórico relacionado con la monarca castellana.