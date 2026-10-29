RD y Japón movilizan RD$4,192 millones para transformar el campo dominicano

Santo Domingo, RD. – El gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y Economía, el Banco Agrícola de la República Dominicana y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) pusieron en marcha el proyecto de inversión destinado al fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias del país, con un financiamiento aproximado de RD$4,192 millones.

La iniciativa fue presentada este miércoles durante un acto celebrado en el auditorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación del ministro de Agricultura, el administrador general del Banco Agrícola, el embajador del Japón, el representante residente de JICA y representantes del sector agropecuario.

El proyecto se ejecutará en el marco del contrato de préstamo suscrito en abril de 2025 por 10,900 millones de yenes, equivalentes aproximadamente a RD$4,192 millones. Abarca más de 30 cultivos estratégicos, tales como granos, hortalizas, frutas, productos ganaderos, café, entre otros, en todo el territorio nacional y contempla financiamiento para mejorar el manejo postcosecha, el almacenamiento, el procesamiento, la distribución y la comercialización.

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Créditos y asistencia para agregar valor a la producción

A través del Banco Agrícola se ofrecerán créditos a tasas preferenciales a productores, empresas agropecuarias, cooperativas y negocios dedicados al empaque, almacenamiento, procesamiento y distribución de alimentos. Los recursos permitirán adquirir equipos, mejorar instalaciones y ampliar servicios vinculados con las distintas etapas de la cadena productiva.

La iniciativa prestará especial atención al acceso de jóvenes y mujeres. Además del financiamiento, brindará apoyo para elaborar planes de negocio y capacitación en gestión empresarial, con el propósito de reducir las pérdidas postcosecha, aumentar el valor agregado de la producción y facilitar el acceso a los mercados.

Inversiones para mejorar la postcosecha y la comercialización del arroz

Entre los rubros priorizados del proyecto se encuentra el arroz uno de los principales cultivos estratégicos para la seguridad alimentaria. Para este rubro se promoverán inversiones destinadas a mejorar la productividad después de la cosecha, disminuir las pérdidas y elevar la calidad y el valor agregado del producto.

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Entre las acciones previstas se encuentran la mecanización apropiada, el financiamiento a organizaciones que ofrecen servicios con maquinaria agrícola y el desarrollo de «centros inteligentes de arroz», concebidos para optimizar el manejo postcosecha, la molienda y las redes de distribución y comercialización.

Una alianza estratégica para el desarrollo agroalimentario

La puesta en marcha de este proyecto reafirma los vínculos de cooperación entre la República Dominicana y Japón, así como el compromiso conjunto de impulsar inversiones que contribuyan a la transformación y modernización del sector agropecuario nacional.

Mediante estas inversiones y el fortalecimiento de capacidades, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y JICA procuran contribuir a un sector agroalimentario más productivo, competitivo, inclusivo y sostenible en la República Dominicana.