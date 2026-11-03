RD y Japón impulsan una inclusión más efectiva de las personas con discapacidad

Santo Domingo, RD. – La República Dominicana y Japón acordaron poner en marcha un proyecto de cooperación técnica orientado a incorporar la perspectiva de discapacidad en las políticas y acciones de las instituciones públicas, con el propósito de ampliar la participación social de las personas con discapacidad.

El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de Cooperación Internacional y la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en la República Dominicana firmaron el lunes 2 de noviembre el Registro de Discusiones (R/D) que establece las bases para ejecutar el «Proyecto para la Promoción de la Participación Social de las Personas con Discapacidad a través de la Transversalización de la Discapacidad».

Proyecto iniciará en abril de 2027

La iniciativa se desarrollará durante tres años, a partir de abril de 2027, y respaldará la implementación del Plan Nacional de Discapacidad 2025–2035. Como parte de la cooperación, Japón enviará dos expertos de largo plazo y especialistas en áreas específicas para fortalecer las capacidades institucionales, formar personal y mejorar la articulación entre el Conadis y las demás entidades participantes.

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Las personas con discapacidad, en el centro de las decisiones

El proyecto promoverá la transversalización de la discapacidad, enfoque que busca integrar esta perspectiva en la planificación, los programas y los servicios de todos los sectores, en lugar de limitarla a acciones aisladas. El trabajo tomará como base la legislación vigente e incluirá recomendaciones para fortalecer los marcos institucionales cuando resulte necesario.

También se fomentará la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las más de 70 organizaciones de personas con discapacidad que se estima existen en el país. Sus experiencias y propuestas contribuirán a orientar la ejecución del plan y a identificar las barreras que todavía dificultan una participación plena en la sociedad.

Japón aportará experiencia y asistencia técnica

La cooperación aprovechará la experiencia acumulada por JICA en educación inclusiva, inclusión laboral, vida independiente y bienestar de las personas con discapacidad. Asimismo, dará continuidad al apoyo desarrollado en la República Dominicana mediante la capacitación de profesionales —incluidas personas con discapacidad— en Japón, el envío de voluntarios y el diálogo sobre políticas públicas.

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Con esta iniciativa, las instituciones participantes procuran construir un modelo de inclusión social ajustado a la realidad dominicana, que permita a las personas con discapacidad ejercer sus derechos, desarrollar sus capacidades y participar plenamente en la vida social, económica y comunitaria.