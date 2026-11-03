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RD participará en cumbre sobre cuidados paliativos

El país estará representado por la doctora Bethania Martínez del Villar, presidenta de la Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos (Adetdycp) y directora médica de Unidolor.

Noemy Vicioso
RD participará en cumbre sobre cuidados paliativos
RD participará en cumbre sobre cuidados paliativos
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República Dominicana participará en la III Cumbre de Asociaciones Nacionales de Cuidados Paliativos de América Latina, que se celebrará el 3 y 4 de noviembre en Ciudad de México, para analizar los desafíos y buscar soluciones que permitan ampliar el acceso a estos servicios.

El país estará representado por la doctora Bethania Martínez del Villar, presidenta de la Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos (Adetdycp) y directora médica de Unidolor.

El encuentro, organizado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP), busca establecer una agenda de trabajo. Una agenda para el período 2026-2030, con prioridades y acciones que permitan mejorar la atención en la región.

Durante la cumbre, las delegaciones analizarán las dificultades de sus países, identificarán necesidades y propondrán medidas para fortalecer los servicios de cuidados paliativos.

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Desafíos en República Dominicana

La participación dominicana se produce en medio de retos para ampliar estos servicios. El Atlas de Cuidados Paliativos de las Américas 2025 señala que, según los datos recopilados en 2024, el país no contaba con un programa nacional de cuidados paliativos ni tenía estos servicios incorporados a la atención primaria.

Los cuidados paliativos buscan aliviar el dolor y otros síntomas de personas con enfermedades graves. Además de ofrecer apoyo emocional, social y espiritual a los pacientes y sus familias.

La Organización Mundial de la Salud explica que pueden ofrecerse desde las primeras etapas de una enfermedad, junto con otros tratamientos.

El objetivo de la cumbre es establecer compromisos que permitan mejorar el acceso a estos servicios y garantizar una atención más oportuna a los pacientes.

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