RD participará en cumbre sobre cuidados paliativos

República Dominicana participará en la III Cumbre de Asociaciones Nacionales de Cuidados Paliativos de América Latina, que se celebrará el 3 y 4 de noviembre en Ciudad de México, para analizar los desafíos y buscar soluciones que permitan ampliar el acceso a estos servicios.

El país estará representado por la doctora Bethania Martínez del Villar, presidenta de la Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos (Adetdycp) y directora médica de Unidolor.

El encuentro, organizado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP), busca establecer una agenda de trabajo. Una agenda para el período 2026-2030, con prioridades y acciones que permitan mejorar la atención en la región.

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Durante la cumbre, las delegaciones analizarán las dificultades de sus países, identificarán necesidades y propondrán medidas para fortalecer los servicios de cuidados paliativos.