Drones, aviones y 11,000 soldados refuerzan la seguridad fronteriza dominicana

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, detalló las capacidades militares, aéreas y tecnológicas desplegadas para proteger la frontera con Haití, en medio de la situación de seguridad en el vecino país.

La República Dominicana mantiene alrededor de 11,000 soldados desplegados en la frontera con Haití, como parte del fortalecimiento de la seguridad fronteriza impulsado por el Gobierno, informó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, del Ejército de República Dominicana (ERD).

Las declaraciones se producen en un contexto de preocupación por la situación de seguridad en Haití, luego del secuestro de cuatro soldados salvadoreños y del envío de un contingente militar por parte del presidente Nayib Bukele para participar en las labores de rescate.

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Durante su intervención ante el presidente Luis Abinader, Fernández Onofre explicó que, desde 2020, las Fuerzas Armadas han desarrollado un proceso de fortalecimiento operacional, institucional, logístico y tecnológico, con énfasis en el control de la frontera y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.

El ministro indicó que, entre las medidas dispuestas por el mandatario para reforzar la zona fronteriza, figuran una mayor supervisión. Asimismo, el incremento del personal militar y la aceleración de los trabajos de construcción del muro fronterizo.

Drones con monitoreo las 24 horas y cuatro aviones de patrullaje

Entre los recursos tecnológicos incorporados, el titular de Defensa destacó el uso de drones de última generación, incluidos sistemas autónomos controlados desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5I).

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Según explicó, estos equipos permiten mantener una vigilancia permanente de la frontera y transmitir información a las tropas desplegadas en tierra. Tanto del Ejército como del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Fernández Onofre aseguró que estos sistemas han contribuido a alcanzar una efectividad superior al 90 % en la detección de actividades ilícitas mediante las unidades militares, de acuerdo con las cifras presentadas durante su intervención.

A estas capacidades se suma el patrullaje aéreo, que cuenta con cuatro aviones que realizan labores de vigilancia durante las jornadas de mañana y tarde. El funcionario también informó sobre el fortalecimiento de las unidades navales para aumentar la supervisión de las costas norte y sur del territorio dominicano.

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El ministro señaló, además, que las Fuerzas Armadas han recibido más de 1,400 vehículos durante los últimos seis años. Entre ellos, unidades destinadas al transporte, patrullaje y operaciones militares, así como vehículos blindados.