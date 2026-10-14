Sanz Lovatón destaca presencia de RD en reunión clave de industria tecnológica

República Dominicana participa en Semicon West 2026, uno de los principales encuentros de la industria de semiconductores. La actividad se celebra del 13 al 15 de octubre en el Moscone Center de San Francisco, Estados Unidos.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que el país busca atraer empresas interesadas en instalar plantas de producción. La delegación promueve las ventajas de República Dominicana para la manufactura avanzada.

Sanz Lovatón informó que la agenda incluye cinco reuniones con empresas que evalúan dónde instalar sus equipos. El objetivo es lograr que parte de la producción de semiconductores se realice en el país.

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El funcionario señaló que esta industria se ha concentrado durante años en Asia, sobre todo en Taiwán y China. Sin embargo, los cambios en las cadenas de suministro abren nuevas oportunidades para atraer inversiones.