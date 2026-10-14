Sanz Lovatón destaca presencia de RD en reunión clave de industria tecnológica

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República Dominicana participa en Semicon West 2026, uno de los principales encuentros de la industria de semiconductores. La actividad se celebra del 13 al 15 de octubre en el Moscone Center de San Francisco, Estados Unidos.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que el país busca atraer empresas interesadas en instalar plantas de producción. La delegación promueve las ventajas de República Dominicana para la manufactura avanzada.
Sanz Lovatón informó que la agenda incluye cinco reuniones con empresas que evalúan dónde instalar sus equipos. El objetivo es lograr que parte de la producción de semiconductores se realice en el país.
El funcionario señaló que esta industria se ha concentrado durante años en Asia, sobre todo en Taiwán y China. Sin embargo, los cambios en las cadenas de suministro abren nuevas oportunidades para atraer inversiones.
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Como parte de la agenda, el ministro participará en un panel junto a la presidenta del Departamento de Comercio del estado de Arizona, uno de los principales centros de producción de semiconductores de Estados Unidos. Allí expondrá las ventajas del país como destino de inversión extranjera.
Sanz Lovatón destacó que República Dominicana recibió más de 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el año pasado. También comparó las oportunidades del sector con los avances de la industria de dispositivos médicos, de la que el país es uno de los principales fabricantes y suplidores para Estados Unidos.
“Si ya lo logramos en insumos médicos, ¿por qué no lograrlo en semiconductores?”, expresó el ministro al referirse a las posibilidades de ampliar la manufactura avanzada en territorio dominicano.
La delegación dominicana está integrada por representantes de parques industriales de zonas francas y miembros del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Durante el encuentro, promoverá al país y buscará concretar acuerdos con empresas interesadas en invertir en República Dominicana.
Semicon West 2026 reúne a fabricantes de microchips, proveedores tecnológicos, inversionistas y representantes gubernamentales para abordar los cambios en la cadena de suministro de semiconductores. Estos componentes son esenciales para tecnologías como la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, los vehículos eléctricos y los centros de datos.
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