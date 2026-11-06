RD fortalece su presencia internacional en el congreso RECLA 2026 en México

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La República Dominicana participa en el XXXI Encuentro Internacional de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA 2026), celebrado del 2 al 4 de noviembre en Ciudad de México, bajo el lema «La evolución de las universidades hacia el Lifelong Learning en la era de la IA».
La delegación dominicana está integrada por Raquel De Castro, vicerrectora de Postgrado y Educación Continuada de UTESA; Alejandra Liriano, vicerrectora académica del INESDYC; Dr. Jesús Manuel Soriano, decano de Postgrado y Educación Continua de UNAPEC; Aurora Aquino, directora de Educación Continua de UNICARIBE; Maribel Medina, directora de Educación Continua de UNIBE; Reyna Hiraldo, directora Centro de Capacitación Continua de UAPA y Miembro del comité ejecutivo de RECLA; Samantha Ventura Serrano, directora de UTESA Plus; y Marcela Osorio, coordinadora académica de Educación Continua de UNIBE.
Este importante encuentro internacional reúne a autoridades universitarias, expertos y líderes educativos para intercambiar experiencias y analizar las tendencias que están transformando la educación superior, especialmente en inteligencia artificial, microcredenciales, innovación académica y aprendizaje a lo largo de la vida.
La presencia de la delegación dominicana reafirma el compromiso de las instituciones de educación superior del país con la internacionalización, la cooperación académica y el fortalecimiento de una educación continua innovadora, orientada a responder a los desafíos y oportunidades del entorno profesional y tecnológico actual.
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