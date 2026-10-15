RD dispone extradición de tres dominicanos a Estados Unidos

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La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en funciones de encargada del Poder Ejecutivo, dispuso la extradición a Estados Unidos de tres ciudadanos dominicanos, mediante los decretos núms. 716-26, 717-26 y 718-26.
Uno de los requeridos es Darío Bautista, acusado de asociación delictuosa para introducir cinco kilogramos o más de cocaína en territorio estadounidense. Su caso lo presentaron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico en agosto de 2025.
Asimismo, Ramón Joaquín Romero Bastardo lo requiere la justicia del estado de Nueva York, donde enfrenta acusaciones de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, agresión y posesión ilegal de un arma de fuego.
Notas relacionadas
El tercer ciudadano, Luis Arismendy Paca Méndez, lo requieren por una acusación de asociación delictuosa para cometer fraude electrónico. Presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en febrero de 2026.
Los decretos establecen que las entregas deberán cumplir con las garantías contempladas. Garantias en el Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, aprobado en 2016.
Las autoridades no detallaron en el documento las fechas en que se harán efectivas las entregas de los tres ciudadanos.
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