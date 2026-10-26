Bisonó: RD ha destinado USD$20 millones a la misión en Haití

República Dominicana ha destinado más de 20 millones de dólares a las operaciones internacionales de seguridad en Haití, como parte de su apoyo a los esfuerzos para enfrentar la crisis que atraviesa el país vecino, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó.

Durante su participación en La Agenda Semanal, el canciller explicó que la cooperación dominicana incluye facilidades logísticas para el tránsito de contingentes extranjeros, el traslado de suministros militares y las evacuaciones médicas del personal que participa en esas labores.

Bisonó señaló que estas facilidades responden, en parte, a las dificultades para acceder directamente a Haití por sus puertos y aeropuertos, por lo que el territorio dominicano sirve como punto de apoyo para el desplazamiento de personal y equipos.

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El funcionario precisó que, desde el inicio de estas operaciones hasta la fecha, el Gobierno dominicano ha invertido aproximadamente US$1,061,000 en evacuaciones médicas de personal civil y militar trasladado al país tras sufrir algún incidente.

Entre las demás medidas de cooperación mencionó el tránsito de cargamentos de sangre, la facilitación de salvoconductos y cruces fronterizos, las operaciones aéreas humanitarias y el traslado de carga militar destinada a la fuerza internacional.

Asimismo, indicó que el Gobierno dominicano coordina con Alemania el tránsito de un contingente de Bangladesh que se encontraba en proceso de traslado a través del país al momento de sus declaraciones.