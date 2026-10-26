Bisonó: RD ha destinado USD$20 millones a la misión en Haití

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República Dominicana ha destinado más de 20 millones de dólares a las operaciones internacionales de seguridad en Haití, como parte de su apoyo a los esfuerzos para enfrentar la crisis que atraviesa el país vecino, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó.
Durante su participación en La Agenda Semanal, el canciller explicó que la cooperación dominicana incluye facilidades logísticas para el tránsito de contingentes extranjeros, el traslado de suministros militares y las evacuaciones médicas del personal que participa en esas labores.
Bisonó señaló que estas facilidades responden, en parte, a las dificultades para acceder directamente a Haití por sus puertos y aeropuertos, por lo que el territorio dominicano sirve como punto de apoyo para el desplazamiento de personal y equipos.
El funcionario precisó que, desde el inicio de estas operaciones hasta la fecha, el Gobierno dominicano ha invertido aproximadamente US$1,061,000 en evacuaciones médicas de personal civil y militar trasladado al país tras sufrir algún incidente.
Entre las demás medidas de cooperación mencionó el tránsito de cargamentos de sangre, la facilitación de salvoconductos y cruces fronterizos, las operaciones aéreas humanitarias y el traslado de carga militar destinada a la fuerza internacional.
Asimismo, indicó que el Gobierno dominicano coordina con Alemania el tránsito de un contingente de Bangladesh que se encontraba en proceso de traslado a través del país al momento de sus declaraciones.
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Riesgos de una intervención directa
Bisonó explicó que las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) siguen tres principios. Estos son el consentimiento de las partes, la imparcialidad y las restricciones al uso de la fuerza.
El canciller señaló que los países que comparten frontera con una nación en conflicto enfrentan riesgos particulares. Sus antecedentes históricos pueden generar dudas sobre su imparcialidad o provocar una participación directa en las hostilidades.
También advirtió que una intervención puede afectar la credibilidad del país participante. Esto podría ocurrir si la población la interpreta como un intento de controlar el territorio o influir sobre la nación vecina.
Otro riesgo, agregó, es que el conflicto se extienda a otros países de la región. Esto dificultaría el control de la situación.
Crisis de seguridad en Haití
Por su parte, el presidente Luis Abinader afirmó que su Gobierno ha enfrentado los momentos más difíciles de la crisis haitiana. Señaló que la situación empeoró tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
El mandatario explicó que República Dominicana ha actuado en dos frentes. El primero es el diplomático, para impulsar la intervención de la comunidad internacional. El segundo es el militar, mediante el fortalecimiento de las capacidades de defensa del país.
Abinader sostuvo que la situación actual difiere de la que existía durante la presencia de los cascos azules. En ese momento, según explicó, predominaba la delincuencia común y las bandas armadas no tenían la organización que alcanzaron posteriormente.
El presidente también destacó los proyectos de desarrollo económico que impulsa el Gobierno en la frontera. Entre ellos citó el proyecto turístico de Pedernales y el centro de generación eléctrica de Manzanillo.
Según indicó, estas iniciativas generan empleos en Pedernales y otras provincias de la región Enriquillo. Además, resaltó el relanzamiento de la Ley de Incentivo Fronterizo para atraer nuevas empresas.
Sobre la migración, Abinader señaló que las personas se desplazan hacia los lugares donde encuentran trabajo. Mencionó sectores como la construcción y la agricultura, y afirmó que el Gobierno busca controlar esos movimientos de manera organizada.
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