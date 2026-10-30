Ratifican prisión a «el Pastor» imputado por maltrato a niños en San Cristóbal

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Santo Domingo, RD.- La Corte de Apelación de San Cristóbal ratificó la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva impuesta a Ángel Capellán, conocido como “el Pastor”, director de la Fundación Restaurando Vidas.
La misma se impuso bajo la acusación de maltrato físico, psicológico y trata de personas en perjuicio de varios menores de edad en esa institución, ubicada en el municipio de Bajos de Haina, San Cristóbal.
La decisión contó con el voto disidente de uno de los jueces. El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa del imputado.
Se recuerda que a “El Pastor” lo arrestaron durante un operativo judicial y policial que llevó al rescate de las víctimas y que se desencadenó luego de que uno de los menores retenidos logró fugarse y alertó a las autoridades en un destacamento policial sobre los graves abusos a los que los sometían.
La instancia detalla que, en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro meses y los trece años.
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Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca.
A Ángel Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán) le dictaron la medida de coerción de tres meses de prisión, mientras que a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez impuesta una garantía económica de RD$20 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Obligaban a los niños y adolescentes a realizar trabajos forzados
El expediente depositado por el Ministerio Público detalla que, además del maltrato sistemático, el procesado, junto al imputado Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, obligaban a los niños, niñas y adolescentes a realizar trabajos forzados dentro de las instalaciones.
El expediente depositado por el Ministerio Público detalla que, además del maltrato sistemático, los procesados obligaban a los niños, niñas y adolescentes a realizar trabajos forzados dentro de las instalaciones.
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