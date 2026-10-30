Raquel Peña resalta potencial tecnológico de RD

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La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó las oportunidades que tiene República Dominicana para consolidarse como referente regional en innovación y desarrollo tecnológico, durante la apertura de la primera edición de Open Fair 2026, organizada por la empresa Cecomsa.
En el encuentro reunió a representantes de empresas tecnológicas internacionales y del sector empresarial dominicano. Peña resaltó las iniciativas del Gobierno para impulsar la transformación digital, atraer inversiones y fortalecer las capacidades tecnológicas del país.
Gobierno impulsa transformación digital
La vicemandataria mencionó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, los acuerdos de cooperación tecnológica con empresas como Google y las iniciativas relacionadas con NVIDIA y el desarrollo de la industria de semiconductores.
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Consideró que estos esfuerzos pueden contribuir a generar empleos de calidad, atraer nuevas inversiones y posicionar al país en el ámbito tecnológico regional.
“La República Dominicana está a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes, con capacidad para impulsar empleos de calidad, atraer nuevas inversiones y consolidarnos como un referente regional en innovación y desarrollo tecnológico”, expresó.
Peña también subrayó la importancia de preparar al talento dominicano para responder a las nuevas demandas de la economía y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes.
Open Fair reúne a empresas tecnológicas
La directora administrativa de Cecomsa, Marlene Rosario, destacó los 39 años de trayectoria de la empresa. Además, explicó que Open Fair fue concebido como un espacio para acercar las principales marcas tecnológicas a las organizaciones dominicanas que avanzan en sus procesos de transformación digital.
Bajo el lema «Innovación que nos conecta», la actividad reunió a empresas como Dell Technologies, Microsoft, Cisco, Fortinet y Kaspersky. Estas presentaron soluciones relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y otras áreas de aplicación tecnológica.
La agenda incluyó conferencias especializadas, demostraciones de herramientas y espacios de intercambio entre representantes empresariales y expertos del sector. Esto con el propósito de acercar conocimientos y soluciones que contribuyan a mejorar la productividad y modernización de las empresas dominicanas.
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