¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

La vicepresidenta Raquel Peña respondió este jueves a las declaraciones de Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, sobre su trayectoria política y sus aspiraciones presidenciales.

Peña manifestó que respeta el punto de vista de Ortiz Bosch, pero reclamó el mismo respeto para su posición. La respuesta se produjo durante una ceremonia en la que fue reconocido el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

Las declaraciones de Ortiz Bosch

El intercambio tiene como antecedente las declaraciones de Ortiz Bosch del pasado martes. La funcionaria valoró la labor de Peña, aunque consideró que todavía debe fortalecer su experiencia política.

Publicidad

«La vicepresidenta, que es una mujer que ha sido positiva para el país, quizás tiene que construir, como la construí yo, como la construimos todos, la experiencia política», expresó Ortiz Bosch.

La vicemandataria también aprovechó la actividad para destacar el papel de los medios de comunicación. Señaló que la prensa permite a los gobernantes conocer las situaciones que afectan al país y tomar decisiones.

Aspiraciones y campaña política

Las declaraciones se producen después de que Peña denunciara una campaña en su contra, tras confirmar sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028.

Publicidad

En ese momento, la vicepresidenta cuestionó los ataques que, según afirmó, no procedían necesariamente de la oposición.

«Yo no necesito bajarte a ti para subir yo», expresó Peña al referirse a las prácticas que rechazó dentro de la competencia política.

Entre los elementos que rodean esta discusión figuran:

Publicidad

Aspiraciones: Peña confirmó su intención de competir por la candidatura presidencial del PRM para 2028.

Peña confirmó su intención de competir por la candidatura presidencial del PRM para 2028. Experiencia política: Ortiz Bosch considera que la vicepresidenta debe continuar construyéndola.

Ortiz Bosch considera que la vicepresidenta debe continuar construyéndola. Reglamento interno: el PRM prepara normas para regular la participación de sus aspirantes y sus equipos.

el PRM prepara normas para regular la participación de sus aspirantes y sus equipos. Antecedente: en junio de 2025, Luis Abinader propuso establecer un protocolo para evitar que la competencia interna afectara al Gobierno y al partido.

Propuesta de reglas en el PRM

Ortiz Bosch informó que la comisión encargada presentaría este jueves una propuesta de reglamento ante la dirección del PRM. La iniciativa busca establecer reglas para la promoción de las aspiraciones y la convivencia entre los dirigentes.

El intercambio entre ambas funcionarias se suma a las diferencias públicas que han surgido dentro del oficialismo mientras sus principales figuras comienzan a posicionarse de cara a la sucesión presidencial.