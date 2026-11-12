¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santiago. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, realizó este miércoles el lanzamiento de la primera bola en el Estadio Cibao, previo al partido entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey, correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

Peña subió al montículo para realizar el lanzamiento de honor, que fue recibido por el jugador Steward Berroa, ante los aplausos de los fanáticos que asistieron al encuentro entre los dos tradicionales rivales del béisbol dominicano.

La vicepresidenta Raquel Peña protagonizó el lanzamiento de honor en el Estadio Cibao

Quinto duelo entre Águilas y Licey

El partido marcó el quinto enfrentamiento entre Águilas y Licey en la presente temporada y correspondió al encuentro número 15 de los 60 programados en la serie regular.

Publicidad

La participación de la vicepresidenta se produjo en uno de los escenarios más emblemáticos del béisbol dominicano, el Estadio Cibao, hogar de las Águilas Cibaeñas y punto de encuentro de miles de seguidores de este deporte en Santiago.

La participación de Peña en esta jornada deportiva puso de relieve la importancia del béisbol como una de las principales expresiones de la identidad cultural dominicana y una tradición especialmente arraigada en Santiago.

El béisbol ocupa un lugar destacado en la vida deportiva y cultural del país, al reunir a generaciones de dominicanos alrededor de una de sus mayores pasiones.

Autoridades y representantes deportivos acompañaron a Raquel Peña

Durante la actividad

Publicidad

La vicepresidenta estuvo acompañada por el presidente de las Águilas Cibaeñas, Wilhelm Lawrence Riggio

Winston «Chilote» Llenas, una de las figuras históricas de la organización.

Asistentes a la ceremonia

También asistieron el senador por Santiago, Daniel Rivera, y el alcalde del municipio, Ulises Rodríguez.

Entre los presentes estuvieron, además, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), reverendo padre Cecilio Espinal; el empresario Félix García; Gustavo García, gerente general de la empresa comercializadora de las Águilas Cibaeñas, y Víctor García Sued, secretario de la Junta Directiva del conjunto.

Actividad protocolar previa al partido

La ceremonia formó parte de las actividades protocolares previas al encuentro entre Águilas y Licey, una de las rivalidades de mayor tradición y seguimiento en el béisbol profesional dominicano.