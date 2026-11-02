Raquel Peña inaugura primera Feria Nacional STEM

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este lunes la inauguración de la primera Feria Nacional STEM, una iniciativa que busca acercar a los jóvenes dominicanos a oportunidades de formación y empleo en el área tecnológica.

La actividad, organizada por el diputado Vicente Sánchez Henríquez, reúne a estudiantes, empresas y especialistas nacionales e internacionales para promover las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La feria incluye conferencias, capacitaciones, certificaciones, becas y oportunidades de pasantías para que los jóvenes desarrollen sus habilidades y puedan acceder al mercado laboral. Durante el acto, Peña destacó la importancia de preparar a las nuevas generaciones. Esto para los desafíos de la transformación digital y las demandas del mercado laboral.

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En la inauguración participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Además, el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar de Jesús Batista Carrasco.