Raquel Peña entrega centro de salud en Haina

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Santo Domingo, República Dominicana. -La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la entrega del remozado Centro de Primer Nivel La Pared, en Bajos de Haina, y dio el primer palazo para la ampliación del Hospital Provincial Rafael J. Mañón.
El Centro de Primer Nivel La Pared lo entregaron tras una inversión superior a los 18 millones pesos. Mientras que el proyecto hospitalario contempla más 489 millones de pesos para infraestructura y equipamiento.
Los trabajos incluyeron mejoras en los techos, baños y otras áreas del establecimiento, que dispone de tres consultorios polivalentes. Además, sala de espera, área de vacunación, servicio de urgencias y farmacia, según nos informa nuestra colaboradora Emerys Valdez.
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