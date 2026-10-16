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Raquel Peña entrega centro de salud en Haina

El Centro de Primer Nivel La Pared fue entregado tras una inversión superior a los 18 millones pesos, mientras que el proyecto hospitalario contempla más 489 millones de pesos para infraestructura y equipamiento.

Noemy Vicioso
Raquel Peña entrega centro de salud en Haina
Raquel Peña entrega centro de salud en Haina
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Santo Domingo, República Dominicana. -La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la entrega del remozado Centro de Primer Nivel La Pared, en Bajos de Haina, y dio el primer palazo para la ampliación del Hospital Provincial Rafael J. Mañón.

El Centro de Primer Nivel La Pared lo entregaron tras una inversión superior a los 18 millones pesos. Mientras que el proyecto hospitalario contempla más 489 millones de pesos para infraestructura y equipamiento.

Los trabajos incluyeron mejoras en los techos, baños y otras áreas del establecimiento, que dispone de tres consultorios polivalentes. Además, sala de espera, área de vacunación, servicio de urgencias y farmacia, según nos informa nuestra colaboradora Emerys Valdez.

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ETIQUETAS:SaludHainaRaquel Peña
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