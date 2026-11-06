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Raquel Peña encabezará actos por el Día de la Constitución en San Cristóbal

San Cristóbal.- La vicepresidenta de la República, *Raquel Peña, encabezará este viernes 6 de noviembre los actos oficiales por el **182 aniversario de la Constitución dominicana*, en representación del presidente Luis Abinader, quien se encuentra en Madrid, España, cumpliendo compromisos internacionales relacionados con la XXX Cumbre Iberoamericana. Peña, quien ejerce como *presidenta en funciones* durante […]

Jhennifer Baldera
Raquel
La vicepresidenta de la República, *Raquel Peña
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San Cristóbal.- La vicepresidenta de la República, *Raquel Peña, encabezará este viernes 6 de noviembre los actos oficiales por el **182 aniversario de la Constitución dominicana*, en representación del presidente Luis Abinader, quien se encuentra en Madrid, España, cumpliendo compromisos internacionales relacionados con la XXX Cumbre Iberoamericana.

Peña, quien ejerce como *presidenta en funciones* durante la ausencia del mandatario, desarrollará una agenda que incluye actividades patrióticas, una audiencia solemne del Tribunal Constitucional y la inauguración de tres obras de infraestructura en distintos municipios de San Cristóbal.

Actos por el Día de la Constitución dominicana

La jornada comenzará a las *10:00 de la mañana* con la audiencia solemne del Tribunal Constitucional, que tendrá lugar en el Instituto Politécnico Loyola, en San Cristóbal.

Posteriormente, a las *11:30 de la mañana*, la vicepresidenta encabezará el tradicional desfile cívico-militar en honor a la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 6 de noviembre de 1844.

La provincia de San Cristóbal ocupa un lugar especial en la historia nacional por haber sido el escenario donde se proclamó la primera Carta Magna dominicana, apenas meses después de la Independencia Nacional.

Los actos conmemorativos buscan reafirmar los valores democráticos, el respeto a la institucionalidad y la importancia de la Constitución como fundamento del Estado dominicano.

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Raquel Peña inaugurará tres obras en San Cristóbal

Tras concluir las actividades oficiales, la vicepresidenta continuará su agenda con la inauguración de tres proyectos de infraestructura destinados a fortalecer los servicios educativos, comunitarios y de atención a la primera infancia.

Entre las obras que serán entregadas se encuentran la *Escuela Salomé Ureña, el **techado de El Pueblecito* y la *Estancia Infantil Villa Juana*, ubicada en el municipio de Haina.

De acuerdo con la información suministrada por la Vicepresidencia de la República, estas infraestructuras forman parte de las iniciativas gubernamentales orientadas a mejorar la calidad de vida de los residentes de San Cristóbal.

Raquel Peña ejerce como presidenta en funciones

La participación de Raquel Peña en los actos del Día de la Constitución se produce mientras asume las funciones presidenciales ante el viaje oficial de Luis Abinader a España.

Durante este período, la vicemandataria mantiene una agenda de trabajo que incluye actividades institucionales y seguimiento a las iniciativas del Gobierno.

Con esta jornada, San Cristóbal vuelve a convertirse en el centro de las celebraciones nacionales por el Día de la Constitución, combinando los homenajes a la historia republicana con la entrega de nuevas obras para sus comunidades.

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