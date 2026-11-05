Raquel Peña rumbo a 2028: «Prefiero que me subestimen, me verán después»

Hay figuras políticas que buscan constantemente los reflectores y otras que prefieren mantener un perfil discreto, dejando que su trabajo ocupe el centro de la atención. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, parece sentirse más cómoda en este segundo escenario. Poco dada a las entrevistas y a las declaraciones estridentes, ha construido su presencia pública alrededor de las responsabilidades que desempeña en el Gobierno, convencida de que sus ejecutorias constituyen su mejor carta de presentación.

Pero detrás de esa imagen reservada hay una mujer con aspiraciones políticas que van más allá de la Vicepresidencia. Fue precisamente en En una toma, el espacio conducido por Katherine Hernández y Federico Jovine, donde Peña, quien actualmente ejerce como presidenta encargada de la República durante la ausencia de Luis Abinader, habló sin rodeos sobre su intención de convertirse en la candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y disputar la Presidencia en las elecciones de 2028.

Durante una conversación de 60 minutos, concedida en exclusiva a CDN, la vicepresidenta habló de sus aspiraciones presidenciales, de los ataques que asegura haber recibido desde que manifestó su interés por llegar al Palacio Nacional y de cómo enfrenta a quienes la subestiman. También reveló que, aunque ha acompañado durante seis años al presidente Luis Abinader, tiene una visión propia sobre cómo gobernar el país y está decidida a construir un proyecto político con su propio estilo.

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El camino hacia la candidatura presidencial de 2028

«Aquí estoy realmente, pues, aspirando a ser la precandidata primero a la presidencia y luego, por supuesto, a ser la candidata por el Partido Revolucionario Moderno y luego a ganar las elecciones en el año 2028», afirmó.

Peña aseguró que trabaja en la conformación de una estructura política nacional, sumando dirigentes y liderazgos que respaldan su proyecto. Sin embargo, insistió en que su estrategia será distinta a la de otros aspirantes de su partido.

«Por supuesto, estamos trabajando en todo lo que es la organización, en todo lo que es los mandos medios, los líderes nuestros que nos están apoyando y organizando toda una estructura a nivel nacional, pero no de la manera que los demás lo están haciendo, sino de una manera distinta», explicó.

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Sobre los tiempos de su proyecto político, señaló que ha preferido actuar con prudencia. «Yo creo que lo que nosotros estamos es siendo prudentes como vicepresidenta de la República y también cumpliendo con los mandatos y las leyes de la Junta Central Electoral. El que otros hayan salido mucho antes y de una manera distinta, pues el proyecto nuestro es totalmente diferente», expresó.

Aunque no precisó cuándo comenzará a promover más abiertamente sus aspiraciones, aseguró que trabaja en la organización de sus equipos políticos y que confía en los pasos que está dando. Por ahora, considera que los resultados de su gestión constituyen su principal carta de presentación.

«No hay mejor campaña política que la muestra de un gobierno en lo que a ti te corresponde hacer que lo hagas bien hecho. Entonces, cuando tú ves las ejecutorias nuestras de cada día, esa es mi mayor carta de presentación», sostuvo.

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Los ataques que asegura haber enfrentado

En marzo de 2025, Raquel Peña habló públicamente de su sueño de subir las escalinatas del Palacio Nacional. Según relató, apenas dos semanas después vivió lo que considera uno de los episodios más desagradables de su incursión en la política.

«Desde que yo dije un 14 de marzo en Santiago del año pasado, que yo soñaba con subir las escalinatas del Palacio Nacional, a las dos semanas me hicieron un trabajo feísimo», denunció durante la entrevista.

La vicepresidenta no ofreció detalles sobre lo ocurrido ni identificó a los responsables, pero aseguró que detrás de aquella acción había una intención concreta: detener sus aspiraciones presidenciales.

«Pero realmente lo que andaban buscando era que yo me frenara y aquí estoy», afirmó.

Las interrupciones eléctricas que despiertan sus sospechas

Al abordar los episodios que considera parte de las dificultades que ha enfrentado en su trayectoria política, Peña también se refirió a varias interrupciones del servicio eléctrico ocurridas durante sus actividades públicas.

La vicepresidenta mencionó incidentes registrados en Salcedo, en un hotel y en el lugar donde se realizó la entrevista.

«Ahorita cuando nos estábamos bebiendo el café también me lo llevaron aquí y la semana pasada me la llevaron en Salcedo y anteriormente en un hotel cuando yo estaba entrando», relató.

Cuando le preguntaron si consideraba que estos incidentes eran simples coincidencias, respondió: «Yo no creo en las coincidencias».

«Prefiero que me subestimen, me verán después»

Raquel Peña también fue cuestionada sobre quienes podrían subestimar sus posibilidades de alcanzar la candidatura presidencial del PRM.

«Mira, para uno sentirse subestimada tiene uno que subestimarse uno mismo», afirmó.

Al insistir en cómo interpreta las dudas de quienes consideran que no tiene posibilidades de llegar a la Presidencia, respondió con una de las frases más llamativas de la entrevista:

«¿Quieres que te diga? Yo prefiero que me subestimen. Mejor así, me verán después».