Raquel Peña rumbo a 2028: «Prefiero que me subestimen, me verán después»

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Hay figuras políticas que buscan constantemente los reflectores y otras que prefieren mantener un perfil discreto, dejando que su trabajo ocupe el centro de la atención. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, parece sentirse más cómoda en este segundo escenario. Poco dada a las entrevistas y a las declaraciones estridentes, ha construido su presencia pública alrededor de las responsabilidades que desempeña en el Gobierno, convencida de que sus ejecutorias constituyen su mejor carta de presentación.
Pero detrás de esa imagen reservada hay una mujer con aspiraciones políticas que van más allá de la Vicepresidencia. Fue precisamente en En una toma, el espacio conducido por Katherine Hernández y Federico Jovine, donde Peña, quien actualmente ejerce como presidenta encargada de la República durante la ausencia de Luis Abinader, habló sin rodeos sobre su intención de convertirse en la candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y disputar la Presidencia en las elecciones de 2028.
Durante una conversación de 60 minutos, concedida en exclusiva a CDN, la vicepresidenta habló de sus aspiraciones presidenciales, de los ataques que asegura haber recibido desde que manifestó su interés por llegar al Palacio Nacional y de cómo enfrenta a quienes la subestiman. También reveló que, aunque ha acompañado durante seis años al presidente Luis Abinader, tiene una visión propia sobre cómo gobernar el país y está decidida a construir un proyecto político con su propio estilo.
El camino hacia la candidatura presidencial de 2028
«Aquí estoy realmente, pues, aspirando a ser la precandidata primero a la presidencia y luego, por supuesto, a ser la candidata por el Partido Revolucionario Moderno y luego a ganar las elecciones en el año 2028», afirmó.
Peña aseguró que trabaja en la conformación de una estructura política nacional, sumando dirigentes y liderazgos que respaldan su proyecto. Sin embargo, insistió en que su estrategia será distinta a la de otros aspirantes de su partido.
«Por supuesto, estamos trabajando en todo lo que es la organización, en todo lo que es los mandos medios, los líderes nuestros que nos están apoyando y organizando toda una estructura a nivel nacional, pero no de la manera que los demás lo están haciendo, sino de una manera distinta», explicó.
Sobre los tiempos de su proyecto político, señaló que ha preferido actuar con prudencia. «Yo creo que lo que nosotros estamos es siendo prudentes como vicepresidenta de la República y también cumpliendo con los mandatos y las leyes de la Junta Central Electoral. El que otros hayan salido mucho antes y de una manera distinta, pues el proyecto nuestro es totalmente diferente», expresó.
Aunque no precisó cuándo comenzará a promover más abiertamente sus aspiraciones, aseguró que trabaja en la organización de sus equipos políticos y que confía en los pasos que está dando. Por ahora, considera que los resultados de su gestión constituyen su principal carta de presentación.
«No hay mejor campaña política que la muestra de un gobierno en lo que a ti te corresponde hacer que lo hagas bien hecho. Entonces, cuando tú ves las ejecutorias nuestras de cada día, esa es mi mayor carta de presentación», sostuvo.
Los ataques que asegura haber enfrentado
En marzo de 2025, Raquel Peña habló públicamente de su sueño de subir las escalinatas del Palacio Nacional. Según relató, apenas dos semanas después vivió lo que considera uno de los episodios más desagradables de su incursión en la política.
«Desde que yo dije un 14 de marzo en Santiago del año pasado, que yo soñaba con subir las escalinatas del Palacio Nacional, a las dos semanas me hicieron un trabajo feísimo», denunció durante la entrevista.
La vicepresidenta no ofreció detalles sobre lo ocurrido ni identificó a los responsables, pero aseguró que detrás de aquella acción había una intención concreta: detener sus aspiraciones presidenciales.
«Pero realmente lo que andaban buscando era que yo me frenara y aquí estoy», afirmó.
Las interrupciones eléctricas que despiertan sus sospechas
Al abordar los episodios que considera parte de las dificultades que ha enfrentado en su trayectoria política, Peña también se refirió a varias interrupciones del servicio eléctrico ocurridas durante sus actividades públicas.
La vicepresidenta mencionó incidentes registrados en Salcedo, en un hotel y en el lugar donde se realizó la entrevista.
«Ahorita cuando nos estábamos bebiendo el café también me lo llevaron aquí y la semana pasada me la llevaron en Salcedo y anteriormente en un hotel cuando yo estaba entrando», relató.
Cuando le preguntaron si consideraba que estos incidentes eran simples coincidencias, respondió: «Yo no creo en las coincidencias».
«Prefiero que me subestimen, me verán después»
Raquel Peña también fue cuestionada sobre quienes podrían subestimar sus posibilidades de alcanzar la candidatura presidencial del PRM.
«Mira, para uno sentirse subestimada tiene uno que subestimarse uno mismo», afirmó.
Al insistir en cómo interpreta las dudas de quienes consideran que no tiene posibilidades de llegar a la Presidencia, respondió con una de las frases más llamativas de la entrevista:
«¿Quieres que te diga? Yo prefiero que me subestimen. Mejor así, me verán después».
Una mujer con criterio propio
Durante seis años, Raquel Peña ha acompañado a Luis Abinader en la conducción del Gobierno. Una experiencia que, según reconoce, le ha permitido conocer de cerca el funcionamiento del Estado, participar en decisiones complejas y trabajar con distintas instituciones públicas.
«Yo he aprendido mucho de Luis Abinader. Realmente yo no tengo cómo agradecerle esa oportunidad que el presidente Abinader me ha dado de gobernar al lado de él», expresó.
Habla del mandatario con agradecimiento y destaca su perseverancia y dedicación al trabajo. Pero también reconoce que compartir un proyecto de gobierno no significa pensar siempre de la misma manera.
Durante la entrevista admitió que han existido diferencias de criterio entre ambos, aunque explicó que suelen discutirlas en privado.
«Sí, ha habido algunas diferencias», reconoció, antes de explicar que, por la manera en que ambos se han desenvuelto, esas discrepancias no se han hecho públicas.
«Cuando ya estamos solos, le digo: “Presidente, ¿qué le parece? Piense esto, evalúe esto”. Tengo entendido tal información y entonces ahí pudiera venir […] un cambio quizás de decisión en un momento determinado», relató.
Peña asegura que esa experiencia le ha permitido desarrollar sus propios criterios sobre la manera de enfrentar los problemas nacionales, una visión que considera parte de sus aspiraciones presidenciales.
«Yo tengo mi propia forma de pensar y de cómo realmente nosotros pudiéramos abordar muchos problemas, muchas situaciones del país de manera distinta», afirmó.
¿Está preparada República Dominicana para tener una mujer presidenta?
Peña también habló sobre la posibilidad de que República Dominicana elija por primera vez a una mujer para ocupar la Presidencia. Aunque reconoció la importancia del tema, insistió en que la capacidad para gobernar no debe estar determinada por el género, sino por la preparación y la determinación de asumir una responsabilidad de esa magnitud.
«Mira, a mí el tema de género, que si mujer, que si hombre, yo pienso que el ser humano, si tiene la capacidad, si se ha preparado, tiene, por supuesto, la posibilidad de ocupar cualquier puesto y en el caso de la mujer es igual que el caso del hombre», expresó.
Para la vicepresidenta, la sociedad dominicana puede elegir a una mujer para dirigir el país si considera que reúne las condiciones necesarias.
«Si hay una mujer que está completa, que está preparada, que está decidida a realmente asumir la gran responsabilidad que es manejar las riendas de un país, pues por supuesto que el pueblo dominicano votaría por una mujer», sostuvo.
Cuando le preguntaron si consideraba que ella reunía esas condiciones, respondió sin vacilar: «Totalmente».
La familia, la fe y la mujer detrás del cargo
La conversación también permitió acercarse a una Raquel Peña menos conocida: la madre, la abuela y la hija que intenta preservar sus espacios familiares en medio de las exigencias de la vida pública.
Reconoció que sus responsabilidades en el Gobierno han transformado su rutina y la han obligado a administrar el tiempo de una manera diferente.
«He tenido que administrar el tiempo de manera diferente para no perder lo más esencial que tú tienes, que es primero tú y tu familia», expresó.
Peña también compartió que, cuando necesita escuchar una opinión sincera, encuentra en su familia a algunos de sus principales consejeros.
«Qué mejor consejo que de la gente que realmente te quiere de corazón. Entonces, tengo a mis hijos, no tengo a mi papá, pero tengo a mi mamá. Y lo que ellos realmente a mí me digan, pues realmente es la realidad de lo que ellos están percibiendo», expresó.
La fe ocupa igualmente un lugar importante en su vida. Durante la entrevista reveló que, además de prestar atención a las encuestas y las mediciones políticas, hay un libro que siempre mantiene cerca.
«El principal libro que yo tengo en la mesita de noche, que ese no se quita nunca, es una Biblia, que es el libro de los libros. Ahí es donde realmente está toda la sabiduría, inclusive para la política», explicó.
Y fue precisamente esa dimensión espiritual la que protagonizó el cierre de la conversación. Cuando le preguntaron qué «pastilla» tomaría diariamente para enfrentar los desafíos de la vida, la vicepresidenta respondió con una reflexión sobre sus creencias religiosas.
«La pastilla que yo me tomo es la pastilla de tener conmigo tanto a Dios como a la Virgen. Esa es la mejor pastilla que te protege y te blinda de cualquier situación que tú creas que no puedes manejar en un momento determinado», expresó.
Entre aspiraciones políticas y confesiones personales, Raquel Peña mostró una faceta más cercana de la mujer que ha acompañado durante seis años al presidente Luis Abinader y que ahora busca construir su propio camino hacia el Palacio Nacional. Frente a quienes ponen en duda sus posibilidades, la vicepresidenta dejó una frase que resume su actitud ante el desafío: «Me verán después».
Notas relacionadas
Una mujer con criterio propio
Durante seis años, Raquel Peña ha acompañado a Luis Abinader en la conducción del Gobierno, una experiencia que, según reconoce, le ha permitido conocer de cerca el funcionamiento del Estado, participar en decisiones complejas y trabajar con distintas instituciones públicas.
Habla del mandatario con agradecimiento y destaca su perseverancia y dedicación al trabajo. Pero también reconoce que compartir un proyecto de gobierno no significa pensar siempre de la misma manera.
Durante la entrevista admitió que han existido diferencias de criterio entre ambos, aunque explicó que suelen discutirlas en privado, lejos de la exposición pública.
«Cuando ya estamos solos, le digo: «Presidente, ¿qué le parece? Piense esto, evalúe esto». Tengo entendido tal información y entonces ahí pudiera venir […] un cambio quizás de decisión en un momento determinado», relató.
Peña asegura que esa experiencia le ha permitido desarrollar sus propios criterios sobre la manera de enfrentar los problemas nacionales, una visión que considera parte de sus aspiraciones presidenciales.
«Yo tengo mi propia forma de pensar y de cómo realmente nosotros pudiéramos abordar muchos problemas, muchas situaciones del país de manera distinta», afirmó.
¿Está preparada República Dominicana para tener una mujer presidenta?
Peña también habló sobre la posibilidad de que República Dominicana elija por primera vez a una mujer para ocupar la Presidencia. Aunque reconoció la importancia del tema, insistió en que la capacidad para gobernar no debe estar determinada por el género, sino por la preparación y la determinación de asumir una responsabilidad de esa magnitud.
«Mira, a mí el tema de género, que si mujer, que si hombre, yo pienso que el ser humano. Si tiene la capacidad, si se ha preparado, tiene, por supuesto, la posibilidad de ocupar cualquier puesto. Y en el caso de la mujer es igual que el caso del hombre», expresó.
Para la vicepresidenta, la sociedad dominicana puede elegir a una mujer para dirigir el país si considera que reúne las condiciones necesarias.
«Si hay una mujer que está completa, que está preparada, que está decidida a realmente asumir la gran responsabilidad que es manejar las riendas de un país, pues por supuesto que el pueblo dominicano votaría por una mujer», sostuvo.
Cuando le preguntaron si consideraba que ella reunía esas condiciones, respondió sin vacilar: «Totalmente».
La familia, la fe y la mujer detrás del cargo
La conversación también permitió acercarse a una Raquel Peña menos conocida: la madre, la abuela y la hija que intenta preservar sus espacios familiares en medio de las exigencias de la vida pública.
Reconoció que sus responsabilidades en el Gobierno han transformado su rutina y la han obligado a administrar el tiempo de una manera diferente. Sin embargo, asegura que procura que las largas jornadas de trabajo no la alejen de sus seres queridos, especialmente de sus nietos.
Peña también compartió que, cuando necesita escuchar una opinión sincera, encuentra en su familia a algunos de sus principales consejeros.
«Qué mejor consejo que de la gente que realmente te quiere de corazón. Entonces, tengo a mis hijos, no tengo a mi papá, pero tengo a mi mamá. Y lo que ellos realmente a mí me digan, pues realmente es la realidad de lo que ellos están percibiendo», expresó.
La fe ocupa igualmente un lugar importante en su vida. Durante la entrevista reveló que, además de prestar atención a las encuestas y las mediciones políticas, hay un libro que siempre mantiene cerca.
«El principal libro que yo tengo en la mesita de noche, que ese no se quita nunca, es una Biblia, que es el libro de los libros. Ahí es donde realmente está toda la sabiduría, inclusive para la política», explicó.
Y fue precisamente esa dimensión espiritual la que protagonizó el cierre de la conversación. Cuando le preguntaron qué «pastilla» tomaría diariamente para enfrentar los desafíos de la vida, la vicepresidenta respondió con una reflexión sobre sus creencias religiosas.
«La pastilla que yo me tomo es la pastilla de tener conmigo tanto a Dios como a la Virgen. Y esa es la mejor pastilla que te protege y te blinda de cualquier situación que tú creas que no puedes manejar en un momento determinado», expresó.
Entre aspiraciones políticas y confesiones personales, Raquel Peña mostró una faceta más cercana y que ahora busca construir su propio camino hacia el Palacio Nacional. Frente a quienes ponen en duda sus posibilidades, la vicepresidenta dejó una frase que resume su actitud ante el desafío: «Me verán después».
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