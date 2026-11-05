Raquel Peña afirma que Gobierno trabaja para retornar a dominicanos en Rusia

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el Gobierno dominicano trabaja para traer de regreso a sus hogares a los ciudadanos que viajaron a Rusia, al tiempo que expresó su preocupación por los jóvenes que pierden la esperanza en el país y consideran la emigración como su única alternativa.

Al referirse a los dominicanos que permanecen en territorio ruso, durante una entrevista en el programa Una Toma, que se transmite por CDN Canal 37, Peña destacó las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y el encuentro entre los familiares de los afectados y el embajador de Rusia en el país.

“Ustedes han visto también cómo el ministro de Relaciones Exteriores ha hecho lo propio para tratar de traerlos a sus hogares lo antes posible”, manifestó. Al preguntarle si el Gobierno traerá a todos los que están allá, respondió: “Sí, claro que sí, claro que sí”.