Raquel Peña afirma que Gobierno trabaja para retornar a dominicanos en Rusia

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La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el Gobierno dominicano trabaja para traer de regreso a sus hogares a los ciudadanos que viajaron a Rusia, al tiempo que expresó su preocupación por los jóvenes que pierden la esperanza en el país y consideran la emigración como su única alternativa.
Al referirse a los dominicanos que permanecen en territorio ruso, durante una entrevista en el programa Una Toma, que se transmite por CDN Canal 37, Peña destacó las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y el encuentro entre los familiares de los afectados y el embajador de Rusia en el país.
“Ustedes han visto también cómo el ministro de Relaciones Exteriores ha hecho lo propio para tratar de traerlos a sus hogares lo antes posible”, manifestó. Al preguntarle si el Gobierno traerá a todos los que están allá, respondió: “Sí, claro que sí, claro que sí”.
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el Gobierno dominicano trabaja para traer de regreso a sus hogares a los ciudadanos que viajaron a Rusia, al tiempo que expresó su preocupación por los jóvenes que pierden la esperanza en el país y consideran la emigración como su única alternativa.
Al referirse a los dominicanos que permanecen en territorio ruso, durante una entrevista en el programa Una Toma, que se transmite por CDN Canal 37, Peña destacó las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y el encuentro entre los familiares de los afectados y el embajador de Rusia en el país.
“Ustedes han visto también cómo el ministro de Relaciones Exteriores ha hecho lo propio para tratar de traerlos a sus hogares lo antes posible”, manifestó. Al preguntarle si el Gobierno traerá a todos los que están allá, respondió: “Sí, claro que sí, claro que sí”.
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La vicemandataria consideró que esta situación debe servir de ejemplo para que las personas investiguen antes de aceptar ofertas de viaje.
“Que no salgamos con los ojos tapados cuando hoy en día tenemos la facilidad de investigar: déjame ver a qué voy, cómo voy, quién me lleva”, expresó.
En otro orden, Peña manifestó que su mayor preocupación es que los jóvenes pierdan la esperanza en República Dominicana y sientan que no tienen futuro.
“Lo que más me preocupa es que los jóvenes pierdan la esperanza en su país y sientan que no hay futuro y que tienen que emigrar”, señaló.
No obstante, afirmó que existen oportunidades para la juventud a través de becas, estudios técnicos y programas de capacitación que se desarrollan en distintas comunidades.
“Yo le hago un llamado a la juventud y pienso en la época que nos tocó a nosotros y veo ahora la cantidad de becas, la cantidad de estudios técnicos”, sostuvo.
Asimismo, llamó a las iglesias católica y evangélica a involucrarse en la orientación de los jóvenes, al considerar que algunos están desorientados y necesitan acompañamiento para enfocarse y aprovechar las oportunidades disponibles.
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