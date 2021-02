Ramón Amparo, exdiplomático que llamó “mierda” al ministro de Defensa, pide perdón

Pero alega que los militares tienen un macuteo en Monte Plata

Santo Domingo, RD.- El 14 de febrero, “Día de San Valentín”, será inolvidable para Ramón Amparo, un exdiplomático, y no por los regalos que dio o recibió.

Resulta que el excónsul del país en Nueva Orleans, oriundo de Monte Plata se quejaba este día, porque los militares, según él, provocaban largos taponamientos en su provincia natal, en horarios que no eran del toque de queda.

Como están haciendo los policías y militares, lo grabaron, y en el video, que publicó en exclusiva CDN-Cadena de Noticias, se observa cuando dice: “Esto es una vagamundería…y están haciendo muchos atropellos en Sabana Grande de Boyá, yo nací en este pueblo, y su una autoridad del Gobierno de Luis Abinader; cónsul Ramón Amparo, de Nueva Orleans. Lo que están haciendo es ilegal…El ministro (de Defensa) es una mierda, coño, que mañana puede ser cambiado”.

Luego de este incidente, ya calmado, grabó este video: “Hola, muy buenas noches, ante todo quiero pedir disculpas, porque no debí dejarme provocar con esa situación que está pasando en mi pueblo, con el abuso que tienen esos militares, que no son ni siquiera la Policía local del pueblo de Sabana Grande de Boyá, son militares que bajan desde Monte Plata. Hoy, a las 11:00 del mediodía, que no es hora de toque de queda, yo estoy llegando a mi pueblo a saludar a la gente que uno normalmente quiere en Sabana Grande de Boyá. Y en la entrada del pueblo tienen un tapón con la gente que viene saliendo del pueblo y la gente que va entrando al pueblo, como que era hora del toque de queda, y porque les pregunto por qué, lo que hacen es que me insultan y me dicen que quién soy yo para estar cuestionando. Eso me hizo responder, también. Pero media hora hablando con el subalterno y el jefe de ellos para que paren esa situación de estar haciendo redadas, y no redadas, sino macuteo, macutiando; porque hoy ‘Día de San Valentín’, a las 11:00 del mediodía, que fue que ocurrieron esos hechos, me digan a mí cuál es la justificación que tienen. Por eso, quiero hacer este videíto, porque demasiada gente me está llamando”.

VIDEO:

En otro orden, el decreto 49-21, del 29 de enero de 2021, establece que Ramón Amparo Valdez fue destituido del consulado dominicano en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, quien había sido designado el 8 de septiembre de 2020.