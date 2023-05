Ramón Alburquerque abandona, de manera abrupta, entrevista con periodista Adolfo Salomón

Santo Domingo, R.D.-El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, abandonó de manera abrupta una entrevista con el periodista Adolfo Salomón.

Ramón Alburquerque, entrevistado en el programa Verdades al Aire, entendió que el periodista no debía interrumpirlo cuando detallaba su propuesta de gobierno, aunque Salomón solo pretendió que el político hablara de Pedernales cuando detallaba su propuesta de medioambiente.

“Si usted quiere un robot, invite un robot. Se lo digo en serio. Es que me voy del programa. Esa forma atropellante no la aceptó”, argumentó Alburquerque momentos en que se paró de la silla y abandono el estudio de CDN.

Ante la actitud de Alburquerque, Salomón lamentó la decisión del entrevistado. Dijo que en cinco años de programa nunca había tenido inconvenientes con sus entrevistados. Por lo que, pidió excusas por la forma en que terminó la conversación.

Asimismo, defendió que es un periodista que hace preguntas y espera respuestas. Pero, el programa no puede convertirse en un monologo por respeto a su audiencia, “lamento este impase, por la sociedad y el público que me presta su atención cada fin de semana».

En otro orden, Alburquerque dijo que no acepta ninguna negociación para hacer posible la candidatura presidencial del PRM. El político entiende que en esa organización debe haber primarias.

La democracia no tiene opciones. La democracia se construye viviéndola, ejerciéndola. Nosotros no queremos que me den esto o aquello. Nada, ningún acuerdo. Ir a una convención transparente organizada por la JCE, eso impide que la gente se vaya del partido.

Ramón Alburquerque, precandidato presidencial PRM