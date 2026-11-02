Rafael Paz apuesta por la salud preventiva en los barrios para reducir gastos

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Santo Dominngo, RD.- Rafael Paz planteó la necesidad de priorizar programas de salud preventiva y atención primaria en los sectores populares de la capital, al señalar que la falta de acceso oportuno a servicios básicos representa una carga económica directa para el presupuesto de las familias dominicanas.
Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, se pronunció en estos términos durante una jornada de salud visual y entrega de lentes correctivos organizada en el sector Villa Francisca por la Comisión de Crecimiento del partido en la capital.
Costo de vida y bienestar
Durante la actividad, que benefició a cientos de residentes de la zona, el dirigente político conversó con comunitarios, comerciantes y familias del sector. Abodó con ellos los desafíos de salud, costo de vida y bienestar en el barrio.
“Cuando una familia de escasos recursos no tiene acceso a un chequeo a tiempo, un problema de salud sencillo termina afectando la capacidad de trabajo de los padres o el rendimiento escolar de los hijos, convirtiéndose además en un gasto imprevisto que descalabra la economía del hogar”, expresó Paz.
Notas relacionadas
Políticas que fortalezcan la atención primaria en los barrios
Sostuvo que la organización territorial y el trabajo cercano con las comunidades deben servir para articular respuestas prácticas a las necesidades de la gente. Además, construir políticas públicas más eficientes que fortalezcan la atención primaria en los barrios.
Paz recordó que la gestión y coordinación de los servicios de atención primaria y salud preventiva constituyen también una competencia de los gobiernos locales. Reiteró que esto lo contempla la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
En ese sentido, señaló que la administración de la ciudad debe jugar un rol mucho más activo en el bienestar integral de los barrios, articulando esfuerzos con el sistema de salud para llevar consultas preventivas.
La jornada comunitaria formó parte de la agenda territorial que desarrolla la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Enfocada en mantener presencia, escucha directa y vinculación con las distintas realidades urbanas de la capital.
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