Rafael Paz apuesta por la salud preventiva en los barrios para reducir gastos

Santo Dominngo, RD.- Rafael Paz planteó la necesidad de priorizar programas de salud preventiva y atención primaria en los sectores populares de la capital, al señalar que la falta de acceso oportuno a servicios básicos representa una carga económica directa para el presupuesto de las familias dominicanas.

Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, se pronunció en estos términos durante una jornada de salud visual y entrega de lentes correctivos organizada en el sector Villa Francisca por la Comisión de Crecimiento del partido en la capital.

Costo de vida y bienestar

Durante la actividad, que benefició a cientos de residentes de la zona, el dirigente político conversó con comunitarios, comerciantes y familias del sector. Abodó con ellos los desafíos de salud, costo de vida y bienestar en el barrio.

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