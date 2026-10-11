Rafael Castillo lidera preferencia de la FP en SDE

El diputado Rafael Castillo mostró un contundente respaldo interno dentro de la Fuerza del Pueblo (FP) en la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este para encabezar la candidatura a la Alcaldía de este municipio.

Según los datos presentados durante un encuentro dirigencial, el 66 % de los coordinadores de territorio de la circunscripción 3 trabaja activamente en su proyecto político. Asimismo, el 73 % de los miembros de la Dirección Central en esa demarcación favorece su aspiración, mientras que el 67.1 % de los presidentes de direcciones medias respalda su propuesta como candidato a alcalde.

Las cifras fueron validadas durante una concurrida asamblea presencial celebrada en el polideportivo de Villa Carmen, la cual contó con la participación de la dirigencia que apoya el proyecto.

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En el desglose organizativo presentado en la actividad, se confirmó que, de 63 miembros de la Dirección Central en la circunscripción número 3, Castillo cuenta con el trabajo firme de 39 y el apoyo favorable de otros 7, para un total de 46 dirigentes (73 %), mientras que los 17 restantes respaldan a otras precandidaturas.

De igual manera, de los 146 presidentes de direcciones medias, 61 trabajan de forma activa por Castillo y otros 37 simpatizan con sus aspiraciones, para sumar 98 respaldos, frente a 48 que apoyan a otros aspirantes. Además, de los nueve coordinadores territoriales de la demarcación, seis están integrados de manera directa a la campaña de Castillo y tres apoyan a otros precandidatos.

Durante su intervención, el diputado Rafael Castillo anunció que este tipo de asambleas se replicarán en las circunscripciones 1 y 2 de Santo Domingo Este. Asimismo, informó que, tras concluir la fase de evaluaciones, realizará un gran acto oficial de lanzamiento de su candidatura. Visiblemente emocionado, manifestó que el masivo respaldo de la estructura política de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 3 lo consolida como la opción principal para asumir la Alcaldía.

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El evento contó con la presencia de los dos diputados de la circunscripción 3 electos en las pasadas elecciones por boleta de la Fuerza del Pueblo, Heriberto Aracena y Tayluma Calderón, así como los dos regidores escogidos en la papeleta de la FP en esa demarcación.

Durante la asamblea tomaron la palabra diversos dirigentes clave, entre ellos el excandidato a alcalde Haysel González, quien afirmó que Rafael Castillo es la figura que garantiza la victoria de la Fuerza del Pueblo en esta plaza; la diputada Tayluma Calderón, quien sostuvo que Castillo será el próximo alcalde; y el regidor Miguel Terrero, quien aseguró que el proyecto se impondrá de manera contundente en todos los centros de votación.

Por su parte, el tres veces exdiputado Rádhames Fortuna destacó que el alto nivel de aceptación que registra Castillo, tanto dentro como fuera de la organización, provocará que sea elegido como candidato de ese partido por aclamación.

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En la actividad también estuvieron presentes los dirigentes Agustín Burgo, Alexander Heredia, Alfredo Luna y Floiran Daza, además de los precandidatos a diputados Addy Padilla y Joel Concepción, y los aspirantes a regidores Fredny Díaz, Dulceni Trinidad y Estanislao de la Cruz, entre otros.