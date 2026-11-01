¿Quién fue Mamá Tingó y por qué la asesinaron un 1 de noviembre?

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Santo Domingo. – Cada 1 de noviembre, República Dominicana recuerda el asesinato de Florinda Soriano Muñoz, conocida como Mamá Tingó, una dirigente campesina que se convirtió en símbolo de la lucha por el derecho a la tierra y la defensa de las familias rurales.
Mamá Tingó nació el 8 de noviembre de 1921 en Villa Mella. Desde joven estuvo vinculada al trabajo agrícola y dedicó buena parte de su vida a cultivar la tierra junto a su familia en Hato Viejo, Yamasá, provincia Monte Plata.
Su nombre trascendió cuando encabezó la lucha de los campesinos de esa comunidad contra el despojo de terrenos que, según reclamaban, habían ocupado y trabajado durante más de medio siglo.
A principios de 1974, el terrateniente Pablo Díaz Hernández reclamó como suyas las tierras ocupadas por numerosas familias campesinas. Alegaba haberlas comprado, lo que provocó un conflicto que amenazaba con dejar sin sustento a cientos de agricultores.
Ante esa situación, Mamá Tingó se integró a la Federación de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) y asumió un papel protagónico en las movilizaciones para defender a los campesinos.
El conflicto se agravó cuando se colocaron alambradas en los terrenos y se destruyeron cultivos con tractores. Las familias afectadas enfrentaron presiones y dificultades para continuar trabajando las parcelas.
¿Por qué resultó asesinada un 1 de noviembre?
El 1 de noviembre de 1974, Mamá Tingó y otros campesinos acudieron a un tribunal de Monte Plata para tratar el conflicto por las tierras. Sin embargo, la audiencia quedó aplazada debido a la ausencia del terrateniente.
Al regresar a su comunidad, la dirigente campesina recibió información de que habían soltado los cerdos que criaba. Cuando acudió a recogerlos y amarrarlos, resultó atacada a tiros por Ernesto Díaz, conocido como Durín, señalado como capataz del terrateniente.
De acuerdo con los relatos históricos recogidos por instituciones dominicanas, Mamá Tingó intentó defenderse con un machete, pero recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el pecho, que le provocaron la muerte.
Notas relacionadas
Tenía 52 años y estaba a pocos días de cumplir 53
Su asesinato ocurrió durante el segundo gobierno de Joaquín Balaguer, período conocido como los Doce Años (1966-1978), marcado por fuertes conflictos políticos y sociales.
La fecha del 1 de noviembre corresponde al día en que ocurrió el crimen, en medio de aquella disputa por la tierra, no a una conmemoración escogida previamente.
Un legado que permanece
La muerte de Mamá Tingó no puso fin a las reivindicaciones campesinas. Por el contrario, su historia se convirtió en una referencia para las organizaciones que defienden los derechos de quienes trabajan la tierra.
Su nombre permanece en la memoria colectiva dominicana. La primera estación de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo lleva su nombre, al igual que instituciones educativas y organizaciones comunitarias.
A 52 años de su asesinato, Florinda Soriano Muñoz continúa siendo recordada como una mujer que enfrentó los intereses de los poderosos para defender el sustento y los derechos de las familias campesinas.
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