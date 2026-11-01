¿Quién fue Mamá Tingó y por qué la asesinaron un 1 de noviembre?

Santo Domingo. – Cada 1 de noviembre, República Dominicana recuerda el asesinato de Florinda Soriano Muñoz, conocida como Mamá Tingó, una dirigente campesina que se convirtió en símbolo de la lucha por el derecho a la tierra y la defensa de las familias rurales.

Mamá Tingó nació el 8 de noviembre de 1921 en Villa Mella. Desde joven estuvo vinculada al trabajo agrícola y dedicó buena parte de su vida a cultivar la tierra junto a su familia en Hato Viejo, Yamasá, provincia Monte Plata.

Su nombre trascendió cuando encabezó la lucha de los campesinos de esa comunidad contra el despojo de terrenos que, según reclamaban, habían ocupado y trabajado durante más de medio siglo.

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A principios de 1974, el terrateniente Pablo Díaz Hernández reclamó como suyas las tierras ocupadas por numerosas familias campesinas. Alegaba haberlas comprado, lo que provocó un conflicto que amenazaba con dejar sin sustento a cientos de agricultores.

Ante esa situación, Mamá Tingó se integró a la Federación de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) y asumió un papel protagónico en las movilizaciones para defender a los campesinos.

El conflicto se agravó cuando se colocaron alambradas en los terrenos y se destruyeron cultivos con tractores. Las familias afectadas enfrentaron presiones y dificultades para continuar trabajando las parcelas.

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¿Por qué resultó asesinada un 1 de noviembre?

El 1 de noviembre de 1974, Mamá Tingó y otros campesinos acudieron a un tribunal de Monte Plata para tratar el conflicto por las tierras. Sin embargo, la audiencia quedó aplazada debido a la ausencia del terrateniente.

Al regresar a su comunidad, la dirigente campesina recibió información de que habían soltado los cerdos que criaba. Cuando acudió a recogerlos y amarrarlos, resultó atacada a tiros por Ernesto Díaz, conocido como Durín, señalado como capataz del terrateniente.

De acuerdo con los relatos históricos recogidos por instituciones dominicanas, Mamá Tingó intentó defenderse con un machete, pero recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el pecho, que le provocaron la muerte.