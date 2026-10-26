¿Qué se sabe del rescate de los cuatro salvadoreños desaparecidos en Haití?

La desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños en Haití ha desencadenado una operación de búsqueda y rescate que involucra a tropas de El Salvador y a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas.

Los cuatro efectivos desaparecieron el 18 de octubre de 2026, después de que hombres armados atacaran el vehículo blindado en el que se desplazaban en las afueras de Puerto Príncipe. Desde entonces, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha exigido su liberación y ordenado el envío de refuerzos militares.

Sin embargo, el caso dio un nuevo giro tras informaciones sobre el hallazgo de cuatro cadáveres que podrían corresponder a los militares desaparecidos. Hasta el momento, la información disponible en los reportes consultados no permite dar por confirmada oficialmente su identidad.

Publicidad

¿Cómo ocurrió la desaparición?

El ataque se produjo en el sector de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Los cuatro técnicos regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos.

Según la Fuerza Armada de El Salvador, el vehículo se incendió y sus ocupantes lograron salir. Sin embargo, posteriormente se perdió contacto con ellos.

Los cuatro formaban parte de la misión internacional que apoya a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las pandillas armadas. Su trabajo está relacionado principalmente con operaciones de aviación y evacuaciones médicas.