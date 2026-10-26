¿Qué se sabe del rescate de los cuatro salvadoreños desaparecidos en Haití?

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La desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños en Haití ha desencadenado una operación de búsqueda y rescate que involucra a tropas de El Salvador y a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas.
Los cuatro efectivos desaparecieron el 18 de octubre de 2026, después de que hombres armados atacaran el vehículo blindado en el que se desplazaban en las afueras de Puerto Príncipe. Desde entonces, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha exigido su liberación y ordenado el envío de refuerzos militares.
Sin embargo, el caso dio un nuevo giro tras informaciones sobre el hallazgo de cuatro cadáveres que podrían corresponder a los militares desaparecidos. Hasta el momento, la información disponible en los reportes consultados no permite dar por confirmada oficialmente su identidad.
¿Cómo ocurrió la desaparición?
El ataque se produjo en el sector de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Los cuatro técnicos regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos.
Según la Fuerza Armada de El Salvador, el vehículo se incendió y sus ocupantes lograron salir. Sin embargo, posteriormente se perdió contacto con ellos.
Los cuatro formaban parte de la misión internacional que apoya a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las pandillas armadas. Su trabajo está relacionado principalmente con operaciones de aviación y evacuaciones médicas.
Notas relacionadas
Bukele ordena enviar refuerzos a Haití
El 21 de octubre, el presidente Nayib Bukele anunció una operación militar para localizar y rescatar a sus compatriotas. También exigió a los responsables que los entregaran con vida y sin lesiones.
Posteriormente, contingentes militares salvadoreños llegaron a Puerto Príncipe para reforzar las labores de búsqueda y seguridad. Las operaciones se desarrollan en coordinación con las autoridades haitianas y la GSF.
Los enfrentamientos en las zonas de búsqueda han dificultado las labores de las fuerzas de seguridad. Además, la misión internacional ha pedido a los residentes que eviten las áreas donde se desarrollan los operativos.
Hallazgo de restos humanos genera incertidumbre
El 25 de octubre, la Fuerza de Supresión de Pandillas informó que recibió restos humanos entregados por una organización humanitaria. Inicialmente, se planteó la posibilidad de que correspondieran a los cuatro técnicos desaparecidos.
No obstante, la organización aclaró que no podía confirmar su identidad ni establecer una relación con los militares salvadoreños.
Ese mismo día, Bukele rechazó que los restos correspondieran a sus compatriotas, según reportes periodísticos. Por tanto, no existe una confirmación oficial de que los cuatro militares hayan sido encontrados muertos.
¿Quiénes son los responsables del secuestro?
Las investigaciones apuntan a la participación de grupos armados que operan en las afueras de Puerto Príncipe. Entre las organizaciones mencionadas en los reportes sobre el caso figuran Chen Mechan y 400 Mawozo.
¿Cuál es el estado actual del rescate?
Hasta la información publicada el 25 de octubre de 2026, las autoridades no habían anunciado la liberación de los cuatro salvadoreños ni confirmado su paradero.
La operación de búsqueda continúa marcada por la incertidumbre sobre el destino de los técnicos, mientras los refuerzos militares participan en las labores para localizarlos.
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