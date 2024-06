Puertos turísticos dominicanos generaron más de 20 millones de dólares durante el mes de mayo

Los puertos turísticos dominicanos generaron durante el pasado mes de mayo aproximadamente US$20 millones 840 mil 040 dólares. Asumiendo que cada turista que toca en el país a través de los cruceros gasta en promedio entre 100 y 120 dólares por día.

De acuerdo con un informe presentando por la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la República Dominicana recibió en mayo unos 176 mil 667 pasajeros a través de Amber Cove, Taino Bay, en Puerto Plata, La Romana, Santa Bárbara en Samaná y Santo Domingo Crucero.

Las terminales de la Novia del Atlántico, Amber Cove y Taino Bay, siguen liderando la tocada de cruceros en el país.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, destacó el impulso para las comunidades del derramamiento económico. Este genera el ingreso entre 100 a 120 dólares por cada crucerista en la República Dominicana.

“En República Dominicana se ha incrementado el ingreso de cruceros con los atractivos turísticos que tiene el país y sus muelles turísticos. Así como también, ha aumentado la agenda de los tours operadores de una excursión que llevaban 10 personas, actualmente ascienden a 200, “lo que representa un impacto económico enorme”, afirmó.

Cruceros de junio 2024 en puertos dominicanos

Hasta el 29 de junio, la República Dominicana espera recibir un promedio de 40 embarcaciones en los puertos y fondeaderos.

En ese orden, el puerto turístico Amber Cove, con capacidad de alojamiento, entretenimiento y tiendas, tendrá 19 arribos, Taíno Bay 15 y La Romana 2. Esto revela mayor movimiento de embarcaciones en territorio dominicano.

Las tocadas de estos barcos iniciaron desde el primero hasta el 29 de junio con los barcos Carnival Horizon, Freedom Of The Seas, MSC Seashore, Carnival Venezia, Wonder Of The Seas, Adventures Of The Seas, Carnival Vista, Carnival Celebration, Marella Discovery, Norwegian Sky y Carnival Mardi Gras.

Además, arribarán Enchanted Princess, Norwegian Jade, Carnival Magic, Norwegian Breakaway, Carnival Sunshine, Carnival Freedom, Valiant Lady, entre otros.

La Autoridad Portuaria Dominicana estableció que, el calendario de proyección para visitantes pueden variar y generar cambios dependiendo de las condiciones climáticas, cambios de rutas que podrían realizar las líneas de cruceros, entre otras, situaciones que pueden disminuir o incrementar el número de visitas.