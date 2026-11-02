Puerta del Cielo honra la memoria de los fieles difuntos con emotiva ceremonia

Santo Domingo, RD. – Cada 2 de noviembre, la Iglesia católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una fecha dedicada a la oración por el eterno descanso de quienes han partido. Esta tradición, cuyas raíces se remontan a los primeros siglos del cristianismo, adquirió especial relevancia a finales del siglo X, cuando san Odilón, abad de Cluny, estableció una jornada de oración por los difuntos, práctica que posteriormente se extendió a toda la Iglesia católica.

Parque Cementerio Puerta del Cielo conmemoró el Día de los Fieles Difuntos con la celebración de una solemne eucaristía que fue presidida por su excelencia reverendísima monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo de la Diócesis de Baní.

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Durante su homilía, monseñor Burgos Brisman invitó a las familias a encontrar en la fe y la oración el consuelo necesario ante la pérdida de sus seres queridos, recordando que la esperanza en la resurrección permite afrontar la ausencia con la certeza de que el amor y los vínculos construidos en vida permanecen más allá de la muerte.

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Visitantes en Puerta del Cielo por el día de los Fieles Difuntos Mons. Faustino Burgos Brisman, bendiciendo las familias Michelle Selman, Mons. Faustino Burgos Brisman, Norma de Vargas y Leonardo Vargas Marcial Smeter, Rvdo. Padre Ramon López, Mons. Faustino Burgos Brisman, Norma de Vargas y Leonardo Vargas

La eucaristía estuvo acompañada por las interpretaciones del coro dirigido por la maestra Elsa Paulino, cuyas melodías contribuyeron a crear una atmósfera de paz y reflexión.

El presidente ejecutivo de Puerta del Cielo, Leonardo Vargas, agradeció la presencia de las familias y destacó el significado de esta conmemoración, que cada año permite renovar los lazos de amor y gratitud hacia quienes descansan en el camposanto.

Familias elevan mensajes de amor en homenaje a sus seres queridos

Al concluir la ceremonia religiosa, los asistentes se trasladaron a los jardines del camposanto, donde participaron en un emotivo acto de elevación de globos biodegradables. En ellos, las familias escribieron mensajes de amor y recuerdo dedicados a sus seres queridos, que se elevaron al cielo como palomas mensajeras.

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El encuentro terminó con un espacio de acogida para las familias asistentes, quienes disfrutaron de un rico café Santo Domingo.

Con esta tradicional conmemoración, Parque Cementerio Puerta del Cielo reafirma su compromiso de acompañar a las familias más allá del momento de la despedida, promoviendo espacios de encuentro espiritual que honran la vida y mantienen vivo el legado de quienes han partido.