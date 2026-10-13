Padres reclaman puente peatonal frente a escuela en Los Alcarrizos

En tanto, Juan Sánchez, también padre de un estudiante, afirmó que la comunidad ha acudido a distintas instancias para solicitar la obra.

“Como madre, como junta de vecinos y como comunidad de aquí de San Miguel y del municipio Los Alcarrizos, nosotros queremos mostrar las pruebas de que ya hemos ido a diferentes instancias en reclamo de que este puente debe ser construido”, manifestó.

Advierten sobre accidentes

Según informaron los comunitarios a CDN, en los últimos días varios estudiantes han resultado atropellados por vehículos cuando intentaban cruzar la avenida.

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Estefany Lebrón, madre de una estudiante, advirtió que la comunidad contempla paralizar las actividades en la vía si las autoridades no atienden su reclamo.

“Vamos a hacer un paro aquí en esta calle porque ya tenemos un estudiante que fue chocado en este sector. Entonces, no vamos a permitir más”, expresó.

Rosmery Encarnación, también madre de una estudiante, señaló que la avenida representa un peligro tanto para los alumnos como para los demás ciudadanos, aunque consideró que los menores enfrentan el mayor riesgo.

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“Este nuevo camino es un peligro tanto para los estudiantes como para los ciudadanos. Pero ahora mismo los que están corriendo un riesgo inminente son los estudiantes”, sostuvo.

Los padres de alumnos residentes en Parcela San Miguel permanecieron varias horas en protesta y lanzaron consignas para exigir la construcción del puente. Además, advirtieron que intensificarán sus reclamos en los próximos días si no reciben una respuesta.

“No estamos pidiendo un favor, sino exigiendo un derecho. Nosotros queremos el puente peatonal a la menor brevedad posible”, expresó José Santa, padre de un estudiante.

Vicente Rosario también insistió en el peligro que enfrentan los alumnos al cruzar la avenida, debido a la velocidad de los vehículos que transitan por la zona.

Un año de espera

Los comunitarios aseguraron que han comunicado la situación a las autoridades en varias ocasiones, pero que hasta el momento no han recibido una solución.

Rosmery Encarnación indicó que conserva un documento que acredita la solicitud formal de la obra ante el despacho del Ministerio de Obras Públicas.

“Yo tengo un documento donde se le entrega directamente al despacho de Obras Públicas, donde estamos solicitando la construcción de ese puente. Aquí podemos ver que nosotros tenemos un año y tres meses desde que hicimos esa solicitud”, explicó.

Ante esta situación, los padres reiteraron su llamado a las autoridades para que construyan el puente peatonal y garanticen un cruce seguro para los estudiantes del Centro de Modalidad María Montez y los residentes de Parcela San Miguel, en Los Alcarrizos.

Por Donald Troncoso.