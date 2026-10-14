PUCMM celebrará jornada sobre comunicación política y estratégica

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Santo Domingo, RD.– La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santo Domingo, celebrará los días 21 y 22 de octubre de 2026 la 6.ª edición de la Jornada de Comunicación Corporativa, bajo el tema “Comunicación política y estratégica, narrativa institucional y empresarial”.
El encuentro tendrá como escenario el Auditorio A de la PUCMM, ubicado en la avenida Bolívar, esquina avenida Abraham Lincoln, y reunirá a estudiantes, docentes, profesionales de la comunicación, directores de comunicación, representantes empresariales e institucionales y otros actores vinculados al sector.
Construcción de narrativas institucionales y empresariales
La jornada tiene como propósito desarrollar competencias de alto nivel en comunicación política y estratégica, así como en la construcción de narrativas institucionales y empresariales, mediante el análisis de casos, el intercambio de experiencias y la presentación de herramientas que permitan fortalecer la relación entre las organizaciones y sus públicos.
Durante esta sexta edición se abordarán los desafíos que enfrenta actualmente la comunicación en un contexto marcado por la posverdad, la polarización y la transformación de los ecosistemas digitales, poniendo especial atención en la gestión de la imagen, la transparencia, la confianza y el posicionamiento de las organizaciones.
Exposición permanente de proyectos
La programación iniciará el miércoles 21 de octubre, a las 6:00 de la tarde, con el acto inaugural, un cóctel y una conferencia magistral titulada “Estrategia política exitosa, gestión de público diverso y multicultural”.
Además, los asistentes podrán apreciar una exposición permanente de proyectos realizados por estudiantes de la Escuela de Comunicación.
El jueves 22 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, se desarrollará una programación que incluye una sala de networking con estudiantes, espacios sobre el liderazgo del director de Comunicación (Dircom), presentación de proyectos de investigación de estudiantes de comunicación corporativa, así como conversatorios y paneles relacionados con la comunicación estratégica y las narrativas institucionales y empresariales.
Entre los temas que forman parte de la agenda se encuentra el panel “De la noticia al meme: el viaje del mensaje político e institucional en los ecosistemas digitales” y la charla “Narrativas transmedia para gestionar la desinformación que afecta a las marcas”.
La jornada culminará con un acto de clausura y una ceremonia de reconocimientos a estudiantes, docentes, empresas y profesionales destacados por sus proyectos, aportes y buenas prácticas en el ámbito de la comunicación corporativa e institucional.
Desde su primera edición en 2021, la Jornada de Comunicación Corporativa de la PUCMM ha evolucionado para responder a los principales desafíos de la comunicación contemporánea.
Gestión de la comunicación de crisis
Sus ediciones anteriores han abordado temas como la gestión de la comunicación de crisis durante la pandemia, la comunicación interna y la sostenibilidad corporativa, la gestión de la reputación e intangibles, la inteligencia artificial y los asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional.
A lo largo de sus ediciones, la Jornada se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la academia, el sector empresarial, los profesionales de la comunicación y los medios, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en torno a la comunicación corporativa e institucional en la República Dominicana.
Con esta iniciativa, la Escuela de Comunicación de la PUCMM reafirma su compromiso con la formación y actualización de profesionales capaces de responder a los nuevos retos de la comunicación estratégica y corporativa, así como con la creación de espacios que impulsen el diálogo y la vinculación entre la universidad y los diferentes sectores de la sociedad.
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